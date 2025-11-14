快訊

宜蘭暴雨釀災 國民黨議會黨團呼籲中央、地方調高補助幫幫災民

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣議會黨團今天呼籲中央、地方都提高補助力道，真正幫助水患災民。圖／國民黨宜蘭縣議會黨團提供
國民黨宜蘭縣議會黨團今天呼籲中央、地方都提高補助力道，真正幫助水患災民。圖／國民黨宜蘭縣議會黨團提供

鳳凰颱風及東北季風共伴效應，在宜蘭降下暴雨造成嚴重水患，多個鄉鎮大規模淹水，光是蘇澳就多達3200戶受災。國民黨縣議會黨團今天表示，現行規定淹水超過50公分，只補助1萬元，顯然不夠，呼籲中央提升補助力道，淹水50公分每戶加碼2萬元、賑災基金會不限淹水高度每戶1萬元，也盼縣府彈性提高補助，並將門檻由50公分調降至20公分。

國民黨縣黨部及縣議會黨團多位議員，今天同聲呼籲中央加強補助，提出比照0728豪雨模式，提升補助力道。

黨團表示，豪雨讓縣內許多家庭再度面淹水的辛苦，有人半夜排水，有人搶救家具，雖然縣府與公公所秉持「從寬、從簡、從速」啟動各項災害協助與救助方案，但現有宜蘭縣災害救助金核發標準，住家淹達達50公分每戶發給1萬元，受限自治法規金額無法上調，顯然不足，對災民幫助很有限。

黨團表示，行政院是國家最高行政機關，依照水災災害救助種類及標準，可以提高救助、補助，希望比照0728豪雨模式，提升補助力道。淹水50 公分以上每戶加碼 2 萬元，賑災基金會不限高度每戶1萬元。

黨團也向縣府喊話，希望彈性提高補助金額，也將補助門檻從淹水50公分調降到20公分就補助，不受自治法規限制，才能真正有效幫助受水患之苦的縣民。

國民黨宜蘭縣議會黨團今天呼籲中央、地方都提高補助力道，真正幫助水患災民。圖／國民黨宜蘭縣議會黨團提供
國民黨宜蘭縣議會黨團今天呼籲中央、地方都提高補助力道，真正幫助水患災民。圖／國民黨宜蘭縣議會黨團提供

