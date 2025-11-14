馬太鞍便橋遭鳳凰颱風沖毀 陳世凱：若能施工10天內修復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流造成馬太鞍橋沖毀，便橋甫建好，又遇鳳凰颱風過境局部沖毀。交通部長陳世凱今受訪說，這兩天有新的會勘，正與農業部了解中，若能施工10天內就可以完成修復。

立法院會今對行政院院長卓榮泰施政報告繼續質詢，陳世凱今赴院會備詢，被問及馬太鞍溪便橋何時修復？對此，陳世凱回應，要看水的狀況，這兩天還有新的會勘，交通部現與農業部正在了解中，如果可以施工的話，交通部大概10天內就可以完成。

另外，媒體追問交通部明年是否可讓雙層巴士上國道？陳世凱說，他希望明年1月可以完成法制化，1月底之後，雙層巴士可以在高速公路上面行駛，並限制風大路段、不能在高架橋行駛等；另外車身高度不能超過4公尺，目前有這兩項限制。

陳世凱也補充，駕駛員訓練也會比較特殊，會跟一般的大客車的駕駛不太一樣。