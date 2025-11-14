鳳凰遠離蔬果產地未受災 冬季高麗菜盛產價跌...菜農開放自採

鳳凰颱風遠離，雲嘉南地區農業無災損，反而迎來豐收景象。尤其雲林、嘉義縣冬季大宗作物高麗菜，陸續進入採收期，產量大、品質佳，不過也讓菜價下滑，部分農民擔心盛產價格崩跌，在臉書社團發文開放「高麗菜自採」，吸引民眾親採。

嘉義縣有農民推出「自採價1顆10元」的優惠。也有菜農乾脆直接把高麗菜從產地運進消費地嘉義市販售，主打「新鮮現採、直送到手」，價格從1顆40元、3顆100元、10顆300元不等。日前嘉縣市颱風假停班停課，嘉義市共和市場有攤商祭出「小顆高麗菜1顆20元」的特價，引發婆婆媽媽搶購潮，短短幾小時銷售一空。

除雲嘉部分菜農，部分彰化菜農也加入自採行列，讓民眾進園採收節省人工與運輸成本。農糧署10月初發出警訊，指出自8月底起全台高麗菜種植面積超過警戒值，恐因供過於求導致價格波動；加上秋季偏暖，高冷地與平地產期重疊，產銷失衡情況更加明顯。