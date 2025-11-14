蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板

鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議已久，行政院長卓榮泰前天已正式核定；去年宜蘭縣府提經費修正案，經濟部也決定全數補助。

行政院會昨也通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，共編列270億元用於堰塞湖整治相關工程、農業復原、電力系統、公共設施等，經費全數舉債支應；另為因應鳳凰颱風，預算中也新增水利設施15億元、預備金5億元。預算草案將送立法院審查。

陳金德昨赴立院交通委員會業務報告並備詢，會前被問及蘇澳溪分洪計畫早在2010年啟動，質疑行政院拖了15年。陳回應，2010年梅姬颱風後，蘇澳居民、民代都希望比照員山子分洪做蘇澳溪分洪道，「這案倡議很久」，直到2023年，宜蘭縣府提出54億分洪道經費，宜蘭縣府去年修正經費，水利署審查要求縣府重新說明。

他說，去年12月修正計畫送到行政院，經濟部10月決定全額補助蘇澳溪分洪道，其中21億元將使用行政院明年度4年1千億元、補助地方管河川治理計畫的經費，全案卓揆前天已拍板。

至於遭受嚴重水患的宜蘭蘇澳鎮，一度水淹逾1層樓高，前天入夜後主幹道已快速復原。這2天不斷有熱心人士捐贈物資，鎮長李明哲說，目前以大型機具清運為主，暫時不需要人力協助。花蓮光復鄉救災指揮官季連成昨高度肯定縣府、蘇澳鎮公所及國軍救災快速。