聽新聞
0:00 / 0:00

蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板

聯合報／ 記者劉懿萱黃婉婷／台北報導
宜蘭縣蘇澳鎮災民在水患災後清理家園，路邊擺滿泡水家具，部分地區因停電（前），入夜一片漆黑。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮災民在水患災後清理家園，路邊擺滿泡水家具，部分地區因停電（前），入夜一片漆黑。記者林佳彣／攝影

鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議已久，行政院長卓榮泰前天已正式核定；去年宜蘭縣府提經費修正案，經濟部也決定全數補助。

行政院會昨也通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，共編列270億元用於堰塞湖整治相關工程、農業復原、電力系統、公共設施等，經費全數舉債支應；另為因應鳳凰颱風，預算中也新增水利設施15億元、預備金5億元。預算草案將送立法院審查。

陳金德昨赴立院交通委員會業務報告並備詢，會前被問及蘇澳溪分洪計畫早在2010年啟動，質疑行政院拖了15年。陳回應，2010年梅姬颱風後，蘇澳居民、民代都希望比照員山子分洪做蘇澳溪分洪道，「這案倡議很久」，直到2023年，宜蘭縣府提出54億分洪道經費，宜蘭縣府去年修正經費，水利署審查要求縣府重新說明。

他說，去年12月修正計畫送到行政院，經濟部10月決定全額補助蘇澳溪分洪道，其中21億元將使用行政院明年度4年1千億元、補助地方管河川治理計畫的經費，全案卓揆前天已拍板。

至於遭受嚴重水患的宜蘭蘇澳鎮，一度水淹逾1層樓高，前天入夜後主幹道已快速復原。這2天不斷有熱心人士捐贈物資，鎮長李明哲說，目前以大型機具清運為主，暫時不需要人力協助。花蓮光復鄉救災指揮官季連成昨高度肯定縣府、蘇澳鎮公所及國軍救災快速。

鳳凰颱風 馬太鞍溪 蘇澳 堰塞湖 梅姬颱風 陳金德 季連成 光復鄉 卓榮泰 李明哲
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

花蓮光復救災指揮官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

鳳凰颱風釀災…台中市建設局馳援宜蘭蘇澳 10部大型機具出動

蘇澳溪分洪道追加預算遭質疑卡關 政院：已編入明年總預算盼立院支持

【重磅快評】蘇澳分洪道喊了15年 陳金德真的不如陳定南

相關新聞

馬太鞍溪堤防完成封堵 萬榮鄉明利村：洪水又來

花蓮縣馬太鞍溪昨天發現新堰塞湖，下午還提早潰決，再度水淹萬榮鄉明利村。村民無奈說，水利署九河分署才說凌晨已完成河道改道及...

廣角鏡／馬太鞍溪新堰塞湖潰決再淹萬榮鄉

花蓮縣馬太鞍溪上游昨天再新生堰塞湖，第一波潰決洪峰再度淹入萬榮鄉明利村。明利村民日前才因鳳凰颱風飽受淹水之苦，水利署施工...

蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板

鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議...

颱風鳳凰農損逾2000萬元 宜蘭、花蓮最嚴重

農業部今天最新統計，颱風鳳凰影響造成的農業損失已超過新台幣2000萬元，以宜蘭縣、花蓮縣最嚴重

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

行政院政務委員季連成今天前往宜蘭蘇澳關切當地災情時說，肯定地方與國軍對於這次災後的處理效率，有信心蘇澳可於明晚完成災後復...

鳳凰颱風襲台！明利部落淹水惹議 卓榮泰：堤防整建請經部規劃

颱風鳳凰襲台，馬太鞍溪水淹至萬榮鄉明利村，外界指經濟部水利署未及時處理堤防缺口釀禍。行政院長卓榮泰今天要求，經濟部應針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。