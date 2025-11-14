聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪堤防完成封堵 萬榮鄉明利村：洪水又來

聯合報／ 記者王燕華王思慧戴永華劉懿萱／連線報導
花蓮縣馬太鞍溪上游昨天新生一座堰塞湖，第一波洪峰中午一時四十分提前沖入明利村，夾帶大量泥沙。圖／民眾提供
花蓮縣馬太鞍溪上游昨天新生一座堰塞湖，第一波洪峰中午一時四十分提前沖入明利村，夾帶大量泥沙。圖／民眾提供

花蓮馬太鞍溪昨天發現新堰塞湖，下午還提早潰決，再度水淹萬榮鄉明利村。村民無奈說，水利署九河分署才說凌晨已完成河道改道及堤防封堵作業，「水怎麼又沖進來？」因堰塞湖紅色警戒無法解除，萬榮等3鄉鎮5321名撤離居民仍無法返家。

因溢流持續，花蓮縣府晚間宣布下游警戒區光復鄉全鄉及鳳林長橋里、萬榮明利村今天停班停課。

馬太鞍溪舊堰塞湖9月23日潰決，目前還蓄水約69萬噸；10月21日在下方形成另一堰塞湖，當天就潰堤；昨天的堰塞湖是第3個。林保署花蓮分署長黃群策說，新堰塞湖位在舊堰湖溢流口下方約300公尺，在先前2個堰塞湖中間。

鳳凰颱風警報解除，林保署原定昨天上午7時解除紅色警戒，讓撤離居民返家。未料清晨6時30分空拍發現新堰塞湖，估算蓄水量約100萬噸，下午4時可能溢流，隨即通知下游施工人員、機具撤離；光復鄉公所接獲縣府停班課及撤離通知後立即啟動，也請警車協助廣播。

但下午1時40分堰塞湖即提早溢流，隨後疑因壩體不穩潰決，滾滾洪峰直接沖進明利村。「水聲很大」，目擊的丁姓男子說，下午他在明利村堤防看河流狀況，發現重機械撤退，接著聽到很大的水聲，他馬上跑到高處避難；下午2時水就淹入明利部落。部落劉姓婦人無奈說，這兩天好亂，一直反反覆覆，都吃心臟的藥，「讓我的心堅強一下」。

行政院工程會主委陳金德表示，馬太鞍溪河床跟堤防一樣高，疏濬速度不是那麼快，加上堰塞湖後留下來的土石又墊高，「有堤防卻等同沒有堤防一樣」，任何地方都會溢流出去，水利署已加緊補足有可能再溢出的地方，但長久之計是要加速疏濬。

水利署第九河川分署副分署長陳世峰說，昨天凌晨完成日前溢流處的導流及封堵，還持續加固，但新堰塞湖潰決，等洪峰過後立即進場檢查，發現做的設施都完好如初，但村民說水又淹進去，可能是附近野溪溪水流入。

適逢花蓮縣議會總質詢，對9月堰塞湖潰決造成19死5失聯，有議員詢問縣長徐榛蔚是否為行政責任道歉？徐說非常心痛，「這個我們致歉，責無旁貸」，司法部分已在調查，如今又有新生堰塞湖，縣府一直在思考應該組成跨中央、地方的專案小組，制定標準化、更細致的指引及作業辦法，讓民眾依循。

鳳凰颱風 花蓮 堰塞湖 潰堤 馬太鞍溪 水利署 光復鄉 徐榛蔚 陳金德 萬榮
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

馬太鞍溪新堰塞湖溢流 保全戶撤離逾5000人

馬太鞍溪新生堰塞湖持續溢流仍有風險 下游1鄉2村里明停班停課

55小時不眠不休…水利署長坐鎮指揮圍堵花蓮洪水 龔明鑫哽咽

花蓮明利村淹水 龔明鑫哽咽：水利署長55小時不眠不休指揮趕工

相關新聞

馬太鞍溪堤防完成封堵 萬榮鄉明利村：洪水又來

花蓮縣馬太鞍溪昨天發現新堰塞湖，下午還提早潰決，再度水淹萬榮鄉明利村。村民無奈說，水利署九河分署才說凌晨已完成河道改道及...

廣角鏡／馬太鞍溪新堰塞湖潰決再淹萬榮鄉

花蓮縣馬太鞍溪上游昨天再新生堰塞湖，第一波潰決洪峰再度淹入萬榮鄉明利村。明利村民日前才因鳳凰颱風飽受淹水之苦，水利署施工...

蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板

鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議...

颱風鳳凰農損逾2000萬元 宜蘭、花蓮最嚴重

農業部今天最新統計，颱風鳳凰影響造成的農業損失已超過新台幣2000萬元，以宜蘭縣、花蓮縣最嚴重

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

行政院政務委員季連成今天前往宜蘭蘇澳關切當地災情時說，肯定地方與國軍對於這次災後的處理效率，有信心蘇澳可於明晚完成災後復...

鳳凰颱風襲台！明利部落淹水惹議 卓榮泰：堤防整建請經部規劃

颱風鳳凰襲台，馬太鞍溪水淹至萬榮鄉明利村，外界指經濟部水利署未及時處理堤防缺口釀禍。行政院長卓榮泰今天要求，經濟部應針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。