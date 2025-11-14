颱風災情501件釀91傷 花蓮新增堰塞湖溢流趨穩

中央社／ 台北13日電

中央災害應變中心今晚表示，颱風鳳凰共造成全國災情累計501件、91傷；花蓮馬太鞍溪新增堰塞湖下午溢流、晚間已趨穩，但仍持續紅色警戒，預定明早進行無人機空拍勘查。

颱風鳳凰中央災害應變中心晚間進行第10次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、農業部政務次長黃昭欽主持。

根據災情監控及搜索救援組最新統計資料顯示，全國災情總計501件，造成91人受傷。

農林漁牧組表示，上午執行無人機空拍時發現，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方300公尺處，新增1處堰塞湖，下午1時30分開始溢流，晚間7時30分趨於穩定；預定明天清晨進行空拍、勘查，後續再綜合評估是否解除堰塞湖紅色警戒。

交通工程組說，公路道路災阻有2處，為蘇澳至東澳路段、馬太鞍溪河床臨時便道。

水電維生組表示，全國累計積淹水災情121件，分別為宜蘭縣108件、基隆市10件、屏東縣1件、花蓮縣2件，目前已全部退水。

至於疏散撤離及收容安置情形，撤離人數截至晚間8時止，共計10縣市8645人，其中宜蘭縣有1558人、花蓮縣達5321人；收容安置截至晚間6時止，共有4縣市開設12處收容安置處所，收容332人。

黃昭欽裁示，請農業部明天盡早利用無人機航拍、監控馬太鞍溪新增堰塞湖的狀況，以便應處；另外，紅色警戒解除前，為顧及生命安全，災區收容安置的民眾不應擅自離開或進入警戒區。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

馬太鞍溪新堰塞湖溢流 保全戶撤離逾5000人

馬太鞍溪新生堰塞湖持續溢流仍有風險 下游1鄉2村里明停班停課

影／馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流！大水再沖明利村 居民：不是說改道了

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

相關新聞

馬太鞍溪堤防完成封堵 萬榮鄉明利村：洪水又來

花蓮縣馬太鞍溪昨天發現新堰塞湖，下午還提早潰決，再度水淹萬榮鄉明利村。村民無奈說，水利署九河分署才說凌晨已完成河道改道及...

廣角鏡／馬太鞍溪新堰塞湖潰決再淹萬榮鄉

花蓮縣馬太鞍溪上游昨天再新生堰塞湖，第一波潰決洪峰再度淹入萬榮鄉明利村。明利村民日前才因鳳凰颱風飽受淹水之苦，水利署施工...

蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板

鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議...

颱風鳳凰農損逾2000萬元 宜蘭、花蓮最嚴重

農業部今天最新統計，颱風鳳凰影響造成的農業損失已超過新台幣2000萬元，以宜蘭縣、花蓮縣最嚴重

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

行政院政務委員季連成今天前往宜蘭蘇澳關切當地災情時說，肯定地方與國軍對於這次災後的處理效率，有信心蘇澳可於明晚完成災後復...

鳳凰颱風襲台！明利部落淹水惹議 卓榮泰：堤防整建請經部規劃

颱風鳳凰襲台，馬太鞍溪水淹至萬榮鄉明利村，外界指經濟部水利署未及時處理堤防缺口釀禍。行政院長卓榮泰今天要求，經濟部應針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。