快訊

「大賣空」本尊要幹大事？他註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

「水表用了6千度」引追查 台中獨居八旬婦陳屍家中已成白骨

颱風鳳凰農損逾2000萬元 宜蘭、花蓮最嚴重

中央社／ 台北13日電
圖為花蓮馬太鞍溪水暴漲，漫淹花蓮萬榮鄉明利村。花蓮縣政府提供／中央社
圖為花蓮馬太鞍溪水暴漲，漫淹花蓮萬榮鄉明利村。花蓮縣政府提供／中央社

農業部今天最新統計，颱風鳳凰影響造成的農業損失已超過新台幣2000萬元，以宜蘭縣、花蓮縣最嚴重。

農業部發布新聞稿表示，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失計2034萬元，以宜蘭縣損失916萬元（占45%）最多，其次是花蓮縣損失625萬元（占31%）、台東縣損失325萬元（占16%）。

農業部說，農產損失部分，估計金額1330萬元，農作物被害面積598公頃，損害程度21%，換算無收穫面積126公頃；受損作物主要為二期水稻，被害面積170公頃，損害程度22%，換算無收穫面積38公頃，損失金額422萬元；其次為大豆、蕎麥、食用番茄及茂谷柑等。

另外，畜產損失159萬元，受損畜禽主要為雞3.4萬隻；漁產損失138萬元，受損漁產主要為吳郭魚。

民間設施損失部分，農業部說，農田流失及埋沒估計損失408萬元，主要是花蓮縣農田埋沒4.4公頃，台東縣農田埋沒0.7公頃。

鳳凰颱風 花蓮 宜蘭 台東 農糧署
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

花蓮光復救災指揮官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

仁川—花蓮直航超過百位韓客造訪山海美景 旅宿業盼多停留天數促觀光

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

鳳凰颱風釀災…台中市建設局馳援宜蘭蘇澳 10部大型機具出動

相關新聞

颱風鳳凰農損逾2000萬元 宜蘭、花蓮最嚴重

農業部今天最新統計，颱風鳳凰影響造成的農業損失已超過新台幣2000萬元，以宜蘭縣、花蓮縣最嚴重

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

行政院政務委員季連成今天前往宜蘭蘇澳關切當地災情時說，肯定地方與國軍對於這次災後的處理效率，有信心蘇澳可於明晚完成災後復...

鳳凰颱風襲台！明利部落淹水惹議 卓榮泰：堤防整建請經部規劃

颱風鳳凰襲台，馬太鞍溪水淹至萬榮鄉明利村，外界指經濟部水利署未及時處理堤防缺口釀禍。行政院長卓榮泰今天要求，經濟部應針對...

鳳凰颱風釀災…台中市建設局馳援宜蘭蘇澳 10部大型機具出動

鳳凰颱風外圍環流導致宜蘭降下豪雨，蘇澳鎮多處淹水，是2010年梅姬颱風以來最嚴重水災。台中市政府建設局聯繫蘇澳鎮長李明哲...

影／震撼空拍！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

業者向《聯合新聞網》表示，在設計旅宿時考量到此處可能會有淹水的情形，當時由建商協助配置閘門，這回意外派上用場，讓旅宿免於水災之患。

颱風假之亂 鄭明典：濱海測站資料使用 決策時應有更合理明確準則

每逢颱風侵台，必上演颱風假之亂。關於颱風天停止上班上課的基準問題，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書發表他的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。