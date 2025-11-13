颱風鳳凰農損逾2000萬元 宜蘭、花蓮最嚴重
農業部今天最新統計，颱風鳳凰影響造成的農業損失已超過新台幣2000萬元，以宜蘭縣、花蓮縣最嚴重。
農業部發布新聞稿表示，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失計2034萬元，以宜蘭縣損失916萬元（占45%）最多，其次是花蓮縣損失625萬元（占31%）、台東縣損失325萬元（占16%）。
農業部說，農產損失部分，估計金額1330萬元，農作物被害面積598公頃，損害程度21%，換算無收穫面積126公頃；受損作物主要為二期水稻，被害面積170公頃，損害程度22%，換算無收穫面積38公頃，損失金額422萬元；其次為大豆、蕎麥、食用番茄及茂谷柑等。
另外，畜產損失159萬元，受損畜禽主要為雞3.4萬隻；漁產損失138萬元，受損漁產主要為吳郭魚。
民間設施損失部分，農業部說，農田流失及埋沒估計損失408萬元，主要是花蓮縣農田埋沒4.4公頃，台東縣農田埋沒0.7公頃。
