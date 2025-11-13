颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

行政院政務委員季連成今天前往宜蘭蘇澳關切當地災情時說，肯定地方與國軍對於這次災後的處理效率，有信心蘇澳可於明晚完成災後復原工作。

颱風鳳凰11日挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。所幸隔天一早，多處積水已消退，蘇澳鎮公所估約有3200戶受災。

「蘇澳鎮災後復原工作會議」今天於蘇西活動中心舉行，會議由季連成主持，宜蘭縣代理縣長林茂盛率縣府局處首長、蘇澳鎮長李明哲、以及國軍救災單位列席參加。

林茂盛表示，蘇澳鎮停電部分已於今天中午恢復送電；供水已於昨天下午也順利送水，僅剩中華電信的部分因機房泡水尚需修復，會持續追蹤。廢棄物清運方面，縣府環保局已協調各鄉鎮清潔隊，派遣機具清運；警察局則針對阻礙救災的泡水車，拖吊至蘇澳鎮立泳池空地，以利救災車輛進出。災後復原工作希望在明晚完成。

季連成說，災後復原工作重點就是效率及速度，因為民眾需求非常迫切，如果救災包含縣市政府、中央、鎮公所速度若不夠快，就會遭致民怨；速度愈快、效率愈高，代表政府效率、工作態度愈負責，這些宜蘭與國軍都做到了，讓他相當欽佩。