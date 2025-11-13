快訊

鳳凰颱風襲台！明利部落淹水惹議 卓榮泰：堤防整建請經部規劃

中央社／ 台北13日電
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影

颱風鳳凰襲台，馬太鞍溪水淹至萬榮鄉明利村，外界指經濟部水利署未及時處理堤防缺口釀禍。行政院長卓榮泰今天要求，經濟部應針對馬太鞍溪萬榮鄉明利部落附近堤防的整建，進行全面的規劃與檢視。

內政部今天在行政院會報告「鳳凰颱風整備及應變處置」，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，感謝中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳及應變中心在颱風警報發布前即積極超前部署，且農業部即時針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖下游三鄉鎮警戒區發布紅色警戒，花蓮縣政府也確實實施強制疏散撤離。

卓榮泰說明，從每次應變過程中汲取執行經驗，才能不斷強化災害防救量能，後續請農業部持續強化堰塞湖監測，尤其是新形成堰塞湖的變化情形，也應適時預警通報及採取應變作為，完善跨單位協調與現場資訊即時回報機制。

馬太鞍溪因颱風鳳凰帶來大雨，溪水一度漫至萬榮鄉明利村，外界指經濟部水利署未及時處理堤防缺口釀禍。卓榮泰在院會中則表示，針對馬太鞍溪萬榮鄉明利部落附近堤防整建，請經濟部進行全面規劃與檢視，確保居民居住安全。

未來將持續加強河道清淤、南北兩岸堤防措施提高標準進行保護，明利村也包含在內，也會透過跟學術單位、技師等，動態針對不穩定情況，滾動式調整復健作業。

經濟部次長賴建信出席政院會後記者會時則說明，馬太鞍溪堰塞湖先前溢流，導致下游堤防破損2680公尺，河道也嚴重淤積，加上明利村原來沒有堤防，堰塞湖溢流之前模擬情境也沒有預測到該區域會有洪流，因此水利署進行相關工作時，有限人力投入在比較急需復原的原有堤防，以及疏濬清出203萬立方公尺的泥沙。

賴建信解釋，疏濬工作對明利村也有幫助，否則以颱風鳳凰的雨量，可能帶來更高的防洪風險，至於未來，將持續加強河道清淤、提高標準保護包含明利村在內的馬太鞍溪南北岸堤防措施，並會透過跟學術單位、技師等，動態針對不穩定情況，滾動式調整後續復原作業。

鳳凰颱風 馬太鞍溪 堰塞湖 卓榮泰 水利署 劉世芳
×

