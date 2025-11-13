快訊

鳳凰颱風釀災…台中市建設局馳援宜蘭蘇澳 10部大型機具出動

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市建設局由副總工程司郭坤雄帶隊，赴蘇澳鎮協助清淤等災後復原工作。圖／台中市政府提供
台中市建設局由副總工程司郭坤雄帶隊，赴蘇澳鎮協助清淤等災後復原工作。圖／台中市政府提供

鳳凰颱風外圍環流導致宜蘭降下豪雨，蘇澳鎮多處淹水，是2010年梅姬颱風以來最嚴重水災。台中市政府建設局聯繫蘇澳鎮長李明哲，今天上午派遣5部抓斗車、5部山貓與20名人員馳援東北，市長盧秀燕表示，台中市救災經驗豐富，這次一定可以達成任務。

台中市議會今天市政總質詢，市議員陳本添詢問，蘇澳在這次颱風中災情慘重，台中是否會去幫忙？盧秀燕回應，已經有好幾名議員聯絡，建議市府趕快去救災；本次風災主要受災縣市有二，宜蘭的蘇澳鎮，以及花蓮馬太鞍溪下游。

盧秀燕表示，花蓮縣的部分，她親自致電縣長徐榛蔚，對方表示馬太鞍溪目前尚未斷流，現在無法進場清除，等中央完成斷流，花縣府會再聯絡；宜蘭蘇澳鎮則由建設局長陳大田聯繫鎮長李明哲，了解災區需求後，今天上午11時整裝出發。

盧秀燕說，建設局這次出動5部大型抓斗機與5部山貓，以及20名建設局人員，由建設局副總工程司郭坤雄帶隊；郭非常有經驗，光復洪災時台中市府建設局也是由他帶隊支援，具有專業也認真負責。盧保證，台中市政府救災經驗豐富，過去曾支援南投、高雄、嘉義、基隆、花蓮，這次一定可以達成任務。

建設局表示，今天上午11時在崇倫苗圃集結出發，副局長陳永欣代表在議會備詢的陳大田到場勉勵，除了感謝同仁再次肩負「同島一命」的精神，也叮嚀注意安全；這次前往蘇澳的任務包含清理淤泥、搶修道路與復原環境，全力協助宜蘭縣府加速災後重建。

台中市長盧秀燕表示，聯絡蘇澳鎮後，今天上午建設局派出5部抓斗機、5部山貓與20名人員馳援宜蘭。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，聯絡蘇澳鎮後，今天上午建設局派出5部抓斗機、5部山貓與20名人員馳援宜蘭。記者陳敬丰／攝影
中市建設局攜帶5部大型抓斗車、5部山貓，赴宜蘭協助清淤。圖／台中市政府提供
中市建設局攜帶5部大型抓斗車、5部山貓，赴宜蘭協助清淤。圖／台中市政府提供

