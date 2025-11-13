蘇澳溪分洪道追加預算遭質疑卡關 政院：已編入明年總預算盼立院支持

宜蘭縣蘇澳鎮因颱風豪雨淹大水，外界質疑蘇澳溪分洪工程延宕是重要原因。經濟部今天指出，工程計畫未延宕，行政院在2023年核定計畫後，2024年、2025年都有編列預算辦理前期工作，目前修正計畫已獲得中央支持，將透過發包策略、調整施工介面，加速完成工程。

2010年梅姬颱風讓蘇澳遭遇當地史上最嚴重水患，宜蘭縣政府提出蘇澳溪分洪工程計畫，經費原訂54億餘元，但因原物料上漲等因素，增加21億餘元，外界質疑經費卡關。行政院長卓榮泰昨視察當地時宣布，新增預算已納入4年1000億元千億河川工程計畫，由中央支應。

行政院發言人李慧芝今指出，宜蘭縣府2023年3月提出計畫規模54億元，但因疫情跟缺工，經費重新估算，並於去年12月時再提出規模75億元的修正規劃，因計劃修正後需要擴大辦理用地徵收，內政部正在進行，預計年底完成。

李慧芝強調，整體預算因新增21億元，宜蘭縣府原先想用港務基金支應，但經費不足，因此行政院請經濟部跟地方政府討論後，決定列入明年起的4年1000億元治水計畫，相關預算早已編入明年度中央政府總預算，並於8月送到立法院，並非昨天才納入，盼立法院支持相關預算。

經濟部次長賴建信補充，蘇澳溪分洪道工程計畫沒有延宕，行政院在2023核定計畫後，2024年、2025年都有編列預算辦理前期工作、管理中心以及攔沙壩的設置；宜蘭縣府去年底提出的修正計畫已得政院支持，經費將由中央支應，將透過發包策略、調整施工介面，加速完成工程。

針對擴大辦理用地徵收，內政部次長董建宏說明，宜蘭縣府今年8月向內政部申請徵收蘇澳鎮9筆土地，內政部土徵小組9月17日通過、10月1日發函核准，宜蘭縣府11月5日起辦理公告，預計12月12日發放徵收補償費，再進行土地轉移與工程相關工作。

至於宜蘭洪災災後救援，李慧芝轉述，卓榮泰在行政院會中提到，中央將全力支援宜蘭此次災後復原，國防部、環境部等應儘速支援調度機具、設備等；針對颱風災損、農損、公共設施毀損等相關協助，部會也應從優從速發放，並由行政院政務委員陳金德督導。