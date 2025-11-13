宜蘭水災後重建 立委籲中央、地方速發慰問金與補助

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
宜蘭水災後重建，立委陳俊宇籲中央地方速發慰問金與補助。圖／陳俊宇國會辦公室提供
蘇澳溪分洪道增加21億之修正計劃已於12日正式核定，為蘇澳長期治水邁出重要一步。行政院政務顧問林國漳宜蘭立委陳俊宇13日共同表示，工程核定只是起點，下一步中央與地方，必須立即啟動補助與生活重建措施，協助受災民眾度過眼前的民生困境。

林國漳強調，本次淹水無論水深高低，只要泥水進屋，家具與家電幾乎全毀，補助標準不能再以「50 公分」作為僵化認定，應以專案的方式從寬認定，並簡化申請程序，積極主動協助，讓慰問金、家具家電補助能真正快速到手，「救助要快，流程要簡，災民才真的有感」。

林國漳指出，此次災情雖以蘇澳最為嚴重，但冬山、五結、羅東多處同樣遭受淹水與淤泥影響，生活大受影響。他提醒，中央的補助不能只聚焦蘇澳，而要把溪南相關鄉鎮一併納入，避免災後協助出現落差。他強調，應依實際損害提供必要支援，讓人民儘速回到正常生活。

陳俊宇則指出，分洪道屬治本工程，真正能在短期內減輕風險的是區域排水能力強化。他呼籲中央加速推動 1.2 億元新馬抽水站、市區排水系統清淤及老舊抽排設備汰換，並協助地方同步完成冬山、五結、羅東的排水量能盤點與改善。

陳俊宇和林國漳皆強調，中央與地方應同步從補助、程序、排水、工程四路並進，以務實作法協助蘇澳及周邊鄉鎮儘速復原、恢復正常生活。

