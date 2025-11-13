影／震撼空拍！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

近日宜蘭豪雨成災，冬山鄉多處地區積水嚴重，不少民宅與旅宿遭水淹圍困。然而，位於冬山茄苳路、以日式禪風建築聞名的「泉月樓行館」，在暴雨中依然安然無恙。業者向《聯合新聞網》表示，在設計旅宿時考量到此處可能會有淹水的情形，當時由建商協助配置閘門，這回意外派上用場，讓旅宿免於水災之患。

該行館於11日晚間在臉書發文指出：「今天冬山一整片都在淹，但泉月樓依然乾爽、平靜，沒有積水、沒有停電、沒有驚慌。防水閘門啟用、排水順暢，我們還在泡茶看雨。」貼文畫面顯示，雖然外圍道路已成汪洋，館內卻仍維持電力、水源穩定供應，園區與旅客全數平安。

爾後行館又於昨（12）日發文表示，雨勢終於停了，外頭的水位還很高，但泉月樓依然安穩如常。表示行館的防災應對完善，讓整棟建築與園區都維持良好狀態。客人們在房內泡茶、看山景、聽水聲，與風雨保持一段剛好的距離。

行館業者向《聯合新聞網》表示，先前在設計房子時，有向建商反映過此處可能會有淹水的情形，因此閘門是當時由建商協助配置的，暴雨當下約在10分鐘內就已全數架設好所有閘門。從行館提供的空拍影片顯示，「泉月樓行館」在暴雨來襲時頃刻變成孤島，周圍水深極高的淹水狀況下，泉月樓絲毫未讓一滴水淹進行館內。

不少網友留言讚嘆泉月樓：「這才是真正的防災設計典範！」、「看完想搬去泉月樓避難」、「建築師設計有遠見」。