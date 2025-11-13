快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

聽新聞
颱風假之亂 鄭明典：濱海測站資料使用 決策時應有更合理明確準則

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
每逢颱風侵台，必上演颱風假之亂。颱風假示意圖。圖／AI生成
每逢颱風侵台，必上演颱風假之亂。颱風假示意圖。圖／AI生成

每逢颱風侵台，必上演颱風假之亂。關於颱風天停止上班上課的基準問題，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書發表他的看法。

他表示，其實沒多少年以前，颱風風雨的校驗只侷限在少數的「代表站」，直到鄉鎮預報作業啟動後，才逐漸擴大資料取用範圍。關鍵是，我們的停班停課標準行之有年，訂定之後基本上沒再做調整。

鄭明典表示，由於取用資料愈來愈多，尤其最近幾年，氣象署（前身為氣象局）努力在西部濱海地區加設自動氣象站，風速觀測代表性有很大的變化。在濱海空曠地區的測站，冬季一般東北季風情況，就可能達到平均風7級或陣風10級的停班停課標準，但是那樣的情況，通常不太影響在地人的日常活動。感覺，對於濱海測站資料的使用，在決定停班停課時應該有一些更合理而且明確的準則。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

每逢颱風侵台，必上演颱風假之亂。示意圖。圖／AI生成
每逢颱風侵台，必上演颱風假之亂。示意圖。圖／AI生成

颱風假
×

