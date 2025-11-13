颱風假之亂 鄭明典：濱海測站資料使用 決策時應有更合理明確準則

每逢颱風侵台，必上演颱風假之亂。關於颱風天停止上班上課的基準問題，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書發表他的看法。

他表示，其實沒多少年以前，颱風風雨的校驗只侷限在少數的「代表站」，直到鄉鎮預報作業啟動後，才逐漸擴大資料取用範圍。關鍵是，我們的停班停課標準行之有年，訂定之後基本上沒再做調整。

鄭明典表示，由於取用資料愈來愈多，尤其最近幾年，氣象署（前身為氣象局）努力在西部濱海地區加設自動氣象站，風速觀測代表性有很大的變化。在濱海空曠地區的測站，冬季一般東北季風情況，就可能達到平均風7級或陣風10級的停班停課標準，但是那樣的情況，通常不太影響在地人的日常活動。感覺，對於濱海測站資料的使用，在決定停班停課時應該有一些更合理而且明確的準則。