鳳凰已死為何北東多雨 專家解惑：雨進一步停要到明天

鳳凰颱風昨晚登陸恆春後，快速減弱為熱帶性低氣壓，現再減弱為低氣壓。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，繼續遠離向東北移動，並且逐漸要併入鋒面系統，完全告一段落。

受到東北季風增強以及颱風殘餘水氣的影響，昨晚到今天清晨北部、東北部一帶如預期降雨再度增多，北海岸的累積雨量較大，自今天0時到目前，新北市萬里大坪的累積雨量172.5毫米，其次是台北士林擎天崗135.0毫米、基隆七堵112.0毫米。

吳聖宇表示，預估下半天之後北台灣的降雨會比較緩和，但是真正要到雨進一步停下來，可能要等到明天，周末仍是東北季風影響，但是季風強度逐漸減弱，迎風面即使仍有局部短暫陣雨但也不多，其他地方天氣會更好一些，颱風離開之後，應該會有一個比較穩定天氣的周末。

今明兩天東北季風較強，各地沿海的風力都比較大，尤其是西半部沿岸及外島地區仍有7至9級或以上的陣風機會，同樣要到周末季風減弱之後，風力才會比較小下來。

吳聖宇表示，今明兩天苗栗以北到宜蘭地區，白天高溫預估只有22至25度之間，中部及花東地區高溫26至28度，南部仍有機會接近30度，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到17至18度左右。

周末期間季風逐漸減弱，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭白天高溫會逐漸回升到24至26度，其他地方的高溫則沒有太大變化，南部有機會超過30度以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到20度或以下，日夜溫差變化較大一些。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。