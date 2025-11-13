蘇澳煙波飯店淹掉30多輛車遭怨 住客還原現場相挺：員工的車也報廢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水，30多輛車子泡湯。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水，30多輛車子泡湯。記者季相儒／攝影

宜蘭縣蘇澳鎮11日大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館遭住客抱怨，當時車子停在飯店地下室2樓，想把車開出去，卻被飯店阻止，還放下鐵門，導致整車泡水。不過，也有身在現場的住客出面澄清，強調「飯店已盡最大努力，這真的是天災」。

網友在Threads發文指出，11日當天的雨勢真的是「前所未見」，外頭整條路早已變成河道，水位高過防水閘門。部分住客堅持要開車離開，但「外面一片汪洋，車子一出門不是拋錨就是被沖走」。

有網友在社群媒體發文，指控煙波飯店阻止移車，造成停在地下室的車輛泡水。圖／翻攝Threads
有網友在社群媒體發文，指控煙波飯店阻止移車，造成停在地下室的車輛泡水。圖／翻攝Threads

他表示，飯店在當下選擇「保護建築與所有人安全」的決定是正確的，並批評部分住客對員工咆哮，「那些員工自己的車也泡在外面報廢了，卻還在幫我們搬行李、安撫情緒」、「這不是誰的錯，這是一場天災。車子壞了可以修，人命沒了就什麼都沒有。」他寫道。

貼文曝光後，許多網友留言批評部分質疑飯店的言論「刻薄又不理性」。有網友指出：「颱風天開出去能去哪？外面全淹了」、「飯店員工又不是超人，他們也受災卻都還在工作。」也有人分享自身經驗：「去年我也住過蘇澳煙波，那邊平常就很少淹，但這次雨真的太大」、「去年11月去住時，員工都很貼心，這次他們真的很辛苦。」

有自稱飯店員工的網友留言表示，確實有不少員工的車輛遭洪水淹沒，但大家仍堅守崗位協助旅客避難、搬運物資。「我們也心疼自己的車，但更怕客人受傷。」

飯店人員對此則表示，防水閘門遭到大型漂流物撞破，造成停車場淹水，盤點約30多輛受損，已登錄車主姓名並安排交通接駁，後續會補償。

