中央社／ 台北13日電
鳳凰颱風釀成多處淹水。記者陳易辰攝影/聯合報系資料照
颱風鳳凰警報已解除，全國災情累計共489件、95傷，中央災害應變中心今天表示，宜蘭縣五結鄉農田低窪區仍有2處積淹水，花蓮馬太鞍溪上午又新增1處堰塞湖，持續監控中。

颱風鳳凰中央災害應變中心上午進行第8次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、交通部常務次長林國顯主持。

國家災害防救科技中心表示，颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，加上東北季風影響，北部迎風面有降雨。坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣和雙北市等4個縣市山區。

災情監控及搜索救援組說，截至上午8時，全國災情總計489件，造成95人受傷。

農林漁牧組提到，林業保育署花蓮分署上午6時30分執行無人機空拍，發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方300公尺處新增1處堰塞湖，研判為凌晨2時53分右岸邊坡土石滑動阻塞河道所致，目前仍為紅色警戒，專業團隊正在進行蓄水量體等評估。

水電維生組則說，全國累計積淹水災情121件，仍有2件未退水，分別為宜蘭縣五結鄉的農田低窪地區。

另外，花蓮明利村已水退，現場為淤泥淤積，相關佈署太空包、馬太鞍溪溢流口封堵作業都已完成。

疏散撤離組表示，截至上午8時止，累計10縣（市）政府疏散撤離人數為8548人，分別為宜蘭縣1465人、基隆市3人、新北市611人、雲林縣2人、嘉義縣3人、台南市93人、高雄市348人、屏東縣693人、花蓮縣5317人、南投縣13人。

收容安置部分，截至上午7時止，共有8縣市開設68處收容安置處所，收容1117人。包括新北市18人、台南市19人、高雄市41人、屏東縣329人、宜蘭縣19人、花蓮縣689人和基隆市2人。

林國顯裁示，在安置收容所的災民若要離開、返家，需做切結和確認相關安全；宜蘭縣和花蓮縣各項搶修、復原工作仍在進行中，請相關人員注意安全，避免2次災害發生；針對花蓮新增堰塞湖部分，請農業部持續監控和實施必要措施。

鳳凰颱風
相關新聞

旅客暈倒候機室！颱風攪局飛機延誤9小時 他控南航僅發300元餐券

日前受到鳳凰颱風影響，導致航空交通大亂，多班航班延誤或取消。一名旅客在臉書社團「爆料公社」發文，對中國南方航空的處理方式表達強烈不滿。該旅客表示，他原本預定搭乘中國南方航空CZ3096班機，原訂11月12日18:05由桃園飛往上海，卻從傍晚6點一路延誤到隔天凌晨3點半。

全國災情489件95傷　宜蘭五結淹水、花蓮增堰塞湖

颱風鳳凰警報已解除，全國災情累計共489件、95傷，中央災害應變中心今天表示，宜蘭縣五結鄉農田低窪區仍有2處積淹水，花蓮...

1張圖看鳳凰殘骸 鄭明典科普颱風低壓「變性」溫帶氣旋

鳳凰颱風昨晚減弱為熱帶性低氣壓，現在已經「變性」為溫帶氣旋。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，現在台灣東北部海面有一團...

花蓮萬榮鄉明利村淹水挨批人禍！陳金德：「河床跟堤防一樣高」水利署已補強

花蓮馬太鞍溪因鳳凰颱風帶來的豪雨暴漲，洪水從堤防尾端缺口湧入萬榮鄉明利村，災民質疑反映多次仍慢半拍，批人禍。行政院工程會...

豪雨狂襲宜蘭造成7473戶停電！台電徹夜搶修恢復民生用電100%

受鳳凰颱風環流及東北季風共伴效應，宜蘭11日晚間降下超大豪雨，溪南鄉鎮傳出淹水災情，一度造成7473餘戶停電，經台電宜蘭...

蘇澳淹水停電⋯整排路燈亮起 父女感動喊「好神聖」

鳳凰颱風與東北季風共伴效應，日前造成宜蘭縣嚴重水患，歷經2010年梅姬颱風重創的蘇澳鎮也是水淹成災。蘇南路有人的客廳不在...

