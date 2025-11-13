全國災情489件95傷　宜蘭五結淹水、花蓮增堰塞湖

颱風鳳凰警報已解除，全國災情累計共489件、95傷，中央災害應變中心今天表示，宜蘭縣五結鄉農田低窪區仍有2處積淹水，花蓮馬太鞍溪上午又新增1處堰塞湖，持續監控中。

颱風鳳凰中央災害應變中心上午進行第8次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、交通部常務次長林國顯主持。

國家災害防救科技中心表示，颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，加上東北季風影響，北部迎風面有降雨。坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣和雙北市等4個縣市山區。

災情監控及搜索救援組說，截至上午8時，全國災情總計489件，造成95人受傷。

農林漁牧組提到，林業保育署花蓮分署上午6時30分執行無人機空拍，發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方300公尺處新增1處堰塞湖，研判為凌晨2時53分右岸邊坡土石滑動阻塞河道所致，目前仍為紅色警戒，專業團隊正在進行蓄水量體等評估。

水電維生組則說，全國累計積淹水災情121件，仍有2件未退水，分別為宜蘭縣五結鄉的農田低窪地區。

另外，花蓮明利村已水退，現場為淤泥淤積，相關佈署太空包、馬太鞍溪溢流口封堵作業都已完成。

疏散撤離組表示，截至上午8時止，累計10縣（市）政府疏散撤離人數為8548人，分別為宜蘭縣1465人、基隆市3人、新北市611人、雲林縣2人、嘉義縣3人、台南市93人、高雄市348人、屏東縣693人、花蓮縣5317人、南投縣13人。

收容安置部分，截至上午7時止，共有8縣市開設68處收容安置處所，收容1117人。包括新北市18人、台南市19人、高雄市41人、屏東縣329人、宜蘭縣19人、花蓮縣689人和基隆市2人。

林國顯裁示，在安置收容所的災民若要離開、返家，需做切結和確認相關安全；宜蘭縣和花蓮縣各項搶修、復原工作仍在進行中，請相關人員注意安全，避免2次災害發生；針對花蓮新增堰塞湖部分，請農業部持續監控和實施必要措施。