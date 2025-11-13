1張圖看鳳凰殘骸 鄭明典科普颱風低壓「變性」溫帶氣旋

鳳凰颱風昨晚減弱為熱帶性低氣壓，現在已經「變性」為溫帶氣旋。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，現在台灣東北部海面有一團比較濃密的雲，還有一點點颱風的樣子，但是下方拉出一條白色的雲帶，「像一隻蝌蚪」，表示有鋒面結構正在發展，鋒面一發展出來就是溫帶氣旋。由颱風低壓逐漸轉變成溫帶氣旋的過程，就稱為低壓「變性」。

鄭明典表示，颱風是屬於熱帶性低氣壓或熱帶氣旋，這類低氣壓主要強對流在中心或中心附近，對流潛熱加熱空氣，使低壓中心較周圍高溫，所以也稱為「暖心低壓」，雲圖上的特徵是熱帶低壓環流內「沒有鋒面」結構。

他說，當熱帶低壓往北或遇到冷高壓帶來的冷空氣，冷空氣會先阻礙強對流的發展，使熱帶低壓減弱，甚至消散。如果冷、暖空氣持續在低壓範圍內接觸，冷、暖空氣會開始互繞，暖空氣爬升到冷空氣上方，或是冷空氣切入暖空氣下方，就會逐漸形成鋒面結構，之後對流雲逐漸散布到鋒面結構上，熱帶低壓就「變性」成溫帶氣旋了。