聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
原鳳凰颱風登陸後減弱為熱帶低壓，現「變性」成溫帶氣旋。圖／取自鄭明典臉書
原鳳凰颱風登陸後減弱為熱帶低壓，現「變性」成溫帶氣旋。圖／取自鄭明典臉書

鳳凰颱風昨晚減弱為熱帶性低氣壓，現在已經「變性」為溫帶氣旋。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，現在台灣東北部海面有一團比較濃密的雲，還有一點點颱風的樣子，但是下方拉出一條白色的雲帶，「像一隻蝌蚪」，表示有鋒面結構正在發展，鋒面一發展出來就是溫帶氣旋。由颱風低壓逐漸轉變成溫帶氣旋的過程，就稱為低壓「變性」。

鄭明典表示，颱風是屬於熱帶性低氣壓或熱帶氣旋，這類低氣壓主要強對流在中心或中心附近，對流潛熱加熱空氣，使低壓中心較周圍高溫，所以也稱為「暖心低壓」，雲圖上的特徵是熱帶低壓環流內「沒有鋒面」結構。

他說，當熱帶低壓往北或遇到冷高壓帶來的冷空氣，冷空氣會先阻礙強對流的發展，使熱帶低壓減弱，甚至消散。如果冷、暖空氣持續在低壓範圍內接觸，冷、暖空氣會開始互繞，暖空氣爬升到冷空氣上方，或是冷空氣切入暖空氣下方，就會逐漸形成鋒面結構，之後對流雲逐漸散布到鋒面結構上，熱帶低壓就「變性」成溫帶氣旋了。

鳳凰颱風 鋒面
相關新聞

旅客暈倒候機室！颱風攪局飛機延誤9小時 他控南航僅發300元餐券

日前受到鳳凰颱風影響，導致航空交通大亂，多班航班延誤或取消。一名旅客在臉書社團「爆料公社」發文，對中國南方航空的處理方式表達強烈不滿。該旅客表示，他原本預定搭乘中國南方航空CZ3096班機，原訂11月12日18:05由桃園飛往上海，卻從傍晚6點一路延誤到隔天凌晨3點半。

全國災情489件95傷　宜蘭五結淹水、花蓮增堰塞湖

颱風鳳凰警報已解除，全國災情累計共489件、95傷，中央災害應變中心今天表示，宜蘭縣五結鄉農田低窪區仍有2處積淹水，花蓮...

1張圖看鳳凰殘骸 鄭明典科普颱風低壓「變性」溫帶氣旋

鳳凰颱風昨晚減弱為熱帶性低氣壓，現在已經「變性」為溫帶氣旋。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，現在台灣東北部海面有一團...

花蓮萬榮鄉明利村淹水挨批人禍！陳金德：「河床跟堤防一樣高」水利署已補強

花蓮馬太鞍溪因鳳凰颱風帶來的豪雨暴漲，洪水從堤防尾端缺口湧入萬榮鄉明利村，災民質疑反映多次仍慢半拍，批人禍。行政院工程會...

豪雨狂襲宜蘭造成7473戶停電！台電徹夜搶修恢復民生用電100%

受鳳凰颱風環流及東北季風共伴效應，宜蘭11日晚間降下超大豪雨，溪南鄉鎮傳出淹水災情，一度造成7473餘戶停電，經台電宜蘭...

蘇澳淹水停電⋯整排路燈亮起 父女感動喊「好神聖」

鳳凰颱風與東北季風共伴效應，日前造成宜蘭縣嚴重水患，歷經2010年梅姬颱風重創的蘇澳鎮也是水淹成災。蘇南路有人的客廳不在...

