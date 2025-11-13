鳳凰虐慘宜蘭！在地人憶37年前陳定南勘災畫面：看一次哭一次

鳳凰颱風侵襲台灣，造成宜蘭蘇澳鎮大淹水，不僅街道滿目瘡痍，許多人的家裡更是淹到泥濘不堪，許多善後清理工作仍在進行中。Threads上近日有網友po出前宜蘭縣長陳定南在1988年勘災「水淹及腰」的老照片，引起不少當地人懷念起他。

網友在Threads上表示，「宜蘭這場水災，讓我又懷念陳定南了」。37年前颱風過境，宜蘭淹成汪洋一片，時任宜蘭縣長陳定南勘災「水淹及腰」的老照片是在宜蘭市陸軍金六結營區前拍攝。

當時他親自穿上黃色雨衣，頭戴白色工地安全帽，手拿筆記本，整個人直接泡在水深及腰的泥水中，並且與救災人員涉水拉橡皮艇進行救援工作，不少民眾認為他展現了對災民的責任感。

Threads貼文底下不少網友紛紛留言，「看一次哭一次，即使念書北漂，過了這麼多年，每次看到他的照片，眼眶不自覺地就會泛淚」、「我現在還是常去陳定南紀念園區參觀，懷念這位用心做事的政府官」、「永遠感謝陳定南先生為台灣的各種付出，永遠緬懷」。

還有人指出，「他在縣長任內推動青天計畫嚴格取締工廠污染，整治冬山河，為宜蘭打下北部地區公的基礎」、「他當法務部長，為司法正義，為宜蘭添光」、「每當宜蘭有事就會想起他那時候在宜蘭的好」。

陳定南出生於宜蘭縣三星鄉，因從政清廉，嚴厲打擊黑金，有「陳青天」之稱，並於陳水扁政府時期擔任法務部長，任內大力推動反賄選，後因罹肺腺癌第三期，2006年病逝於台大醫院，享年63歲。