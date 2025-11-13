快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
陳定南。圖／聯合報系資料照片
陳定南。圖／聯合報系資料照片

鳳凰颱風侵襲台灣，造成宜蘭蘇澳鎮大淹水，不僅街道滿目瘡痍，許多人的家裡更是淹到泥濘不堪，許多善後清理工作仍在進行中。Threads上近日有網友po出前宜蘭縣長陳定南在1988年勘災「水淹及腰」的老照片，引起不少當地人懷念起他。

網友在Threads上表示，「宜蘭這場水災，讓我又懷念陳定南了」。37年前颱風過境，宜蘭淹成汪洋一片，時任宜蘭縣長陳定南勘災「水淹及腰」的老照片是在宜蘭市陸軍金六結營區前拍攝。

當時他親自穿上黃色雨衣，頭戴白色工地安全帽，手拿筆記本，整個人直接泡在水深及腰的泥水中，並且與救災人員涉水拉橡皮艇進行救援工作，不少民眾認為他展現了對災民的責任感。

Threads貼文底下不少網友紛紛留言，「看一次哭一次，即使念書北漂，過了這麼多年，每次看到他的照片，眼眶不自覺地就會泛淚」、「我現在還是常去陳定南紀念園區參觀，懷念這位用心做事的政府官」、「永遠感謝陳定南先生為台灣的各種付出，永遠緬懷」。

還有人指出，「他在縣長任內推動青天計畫嚴格取締工廠污染，整治冬山河，為宜蘭打下北部地區公的基礎」、「他當法務部長，為司法正義，為宜蘭添光」、「每當宜蘭有事就會想起他那時候在宜蘭的好」。

陳定南出生於宜蘭縣三星鄉，因從政清廉，嚴厲打擊黑金，有「陳青天」之稱，並於陳水扁政府時期擔任法務部長，任內大力推動反賄選，後因罹肺腺癌第三期，2006年病逝於台大醫院，享年63歲。

前宜蘭縣長陳定南的勘災舊照近日被po在網路上瘋傳。圖／翻攝陳定南教育基金會網站
前宜蘭縣長陳定南的勘災舊照近日被po在網路上瘋傳。圖／翻攝陳定南教育基金會網站

陳定南 宜蘭 鳳凰颱風 淹水 災民
相關新聞

颱風假之亂 鄭明典：濱海測站資料使用 決策時應有更合理明確準則

每逢颱風侵台，必上演颱風假之亂。關於颱風天停止上班上課的基準問題，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書發表他的看法。

鳳凰虐慘宜蘭！在地人憶37年前陳定南勘災畫面：看一次哭一次

鳳凰颱風侵襲台灣，造成宜蘭蘇澳鎮大淹水，不僅街道滿目瘡痍，許多人的家裡更是淹到泥濘不堪，許多善後清理工作仍在進行中…

蘇澳煙波飯店淹掉30多輛車遭怨 住客還原現場相挺：員工的車也報廢

宜蘭縣蘇澳鎮11日大淹水，有煙波大飯店蘇澳四季雙泉館住客指控，當時車子停在飯店地下室2樓，想把車開出去，卻被飯店阻止，還放下鐵門，導致整車泡水。不過，也有身在現場的住客紛紛出面澄清，強調「飯店已盡最大努力，這真的是天災」。

東北季風影響 豪雨炸基隆北海岸 北北宜大雨

東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、新北市地區汐止區及大台北山...

鳳凰已死為何北東多雨 專家解惑：雨進一步停要到明天

鳳凰颱風昨晚登陸恆春後，快速減弱為熱帶性低氣壓，現再減弱為低氣壓。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳...

全國災情489件95傷　宜蘭五結淹水、花蓮增堰塞湖

颱風鳳凰警報已解除，全國災情累計共489件、95傷，中央災害應變中心今天表示，宜蘭縣五結鄉農田低窪區仍有2處積淹水，花蓮...

