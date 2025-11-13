花蓮萬榮鄉明利村淹水挨批人禍！陳金德：「河床跟堤防一樣高」水利署已補強

花蓮馬太鞍溪因鳳凰颱風帶來的豪雨暴漲，洪水從堤防尾端缺口湧入萬榮鄉明利村，災民質疑反映多次仍慢半拍，批人禍。行政院工程會主委陳金德說，知道村長有反映，水利署昨晚已經加速補強完工，並強調溢流主因是河床跟堤防一樣高，有堤防卻等同沒有堤防，任何地方都會溢出去，長久之計是要加速疏濬。

陳金德今赴立院交通委員會業務報告並備詢，會前受訪被問及馬太鞍溪缺口，陳金德回應，馬太鞍溪本身就比兩邊都高，堤防北邊是鳳林跟萬榮鄉、南邊是光復鄉，但長年疏濬不是那麼快，加上堰塞湖事件後，留下來土石，讓馬太鞍溪河堤已經比住的地方高，雖然有堤防卻等同沒有堤防一樣。

陳金德表示，只要下雨水都會從任何一個地方溢流，而水利署非常認真，一直施工到昨天凌晨，總算把它改變疏洪道路，加強圍堵。陳金德也說，知道村長有反映，水利署也了解是不是哪裡要補強地方，也表示歉意一直到昨天晚上已經加速完工。

媒體追問，村長抱怨已反映多次，質疑水利署都沒有聽進去？陳金德回應，居民都會反映，但他剛解釋主因是河床跟堤防一樣高，任何地方都會溢出去，水利署也加緊把有可能再溢出的地方補足，但長久之計是要加速疏濬，疏濬不可能沒有便道，讓卡車要進進出出，便道也可以說是一個缺口，要求水利署一定要聽取民眾反映，並迅速來回應民眾聲音，避免受災。