民怨蘇澳溪分洪道拖15年 陳金德：宜縣府2023年提案 政院昨核定

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院工程會主委陳金德今赴立院交通委員會業務報告並備詢。記者劉懿萱／攝影
行政院工程會主委陳金德今赴立院交通委員會業務報告並備詢。記者劉懿萱／攝影

宜蘭蘇澳地區因鳳凰颱風豪雨淹水，地方認為蘇澳溪分洪計畫從2010年後，15年過去行政院遲未核定。行政院工程會主委陳金德今說，蘇澳溪分洪倡議許久，直到宜蘭縣府2023年提54億蘇澳溪分洪道經費，因經費是依可行性研究規畫，去年宜蘭再提經費修正，經濟部上個月決定全數補助，行政院院長昨日也宣布正式核定。

陳金德今赴立院交通委員會業務報告並備詢，會前受訪被問及蘇澳溪分洪道是否拖15年？陳金德回應，梅姬颱風後，水利署在蘇澳居民、民代都希望比照員山子分洪，做蘇澳溪分洪道，這案倡議很久。直到2023年，宜蘭縣政府有提54億的蘇澳溪分洪道經費，據他了解，當時54億是比照可行性研究規畫的規模。

陳金德解釋，該計畫2024年通過後，他去年就職後，宜蘭縣府提出修正經費，經水利署審查要求宜蘭縣府重做說明，一直到去年12月左右，修正計畫送到行政院來。經濟部上個月就決定全數補助蘇澳溪分洪計畫，其中有21億會使用到，明年度行政院4年1千億補助地方管河川治理計畫的錢。

陳金德說，全案在院長昨日宣布正式核定，但是之前細部基本設計、土地取得都一直在進行，像是疏洪道隧道是委託第一河川分署代辦，其他土地取得或者相關周邊環境教育中心，是由宜蘭縣府執行。他希望該計畫加速完成，盼3到4年完工，免除蘇澳鎮將來豪大雨受災的危險。

陳金德也回憶，大家都知道宜蘭是全台灣最平常下雨的地方，他小時候宜蘭大概一年至少200天下雨，那宜蘭縣下雨最多的地方就在蘇澳鎮，蘇澳鎮下雨最多的地方就是蘇澳街上、蘇澳溪，那裡是經常下大雨。中央會要求水利署、第一河川分署盡速完工。

蘇澳分洪道多21億...卓榮泰宣布中央埋單納千億計畫內

蘇澳等淹水災情…宜蘭女婿蔣萬安派人力機具協助救災

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

馬太鞍溪堤防完成封堵 萬榮鄉明利村：洪水又來

花蓮縣馬太鞍溪昨天發現新堰塞湖，下午還提早潰決，再度水淹萬榮鄉明利村。村民無奈說，水利署九河分署才說凌晨已完成河道改道及...

廣角鏡／馬太鞍溪新堰塞湖潰決再淹萬榮鄉

花蓮縣馬太鞍溪上游昨天再新生堰塞湖，第一波潰決洪峰再度淹入萬榮鄉明利村。明利村民日前才因鳳凰颱風飽受淹水之苦，水利署施工...

蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板

鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議...

颱風鳳凰農損逾2000萬元 宜蘭、花蓮最嚴重

農業部今天最新統計，颱風鳳凰影響造成的農業損失已超過新台幣2000萬元，以宜蘭縣、花蓮縣最嚴重

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

行政院政務委員季連成今天前往宜蘭蘇澳關切當地災情時說，肯定地方與國軍對於這次災後的處理效率，有信心蘇澳可於明晚完成災後復...

鳳凰颱風襲台！明利部落淹水惹議 卓榮泰：堤防整建請經部規劃

颱風鳳凰襲台，馬太鞍溪水淹至萬榮鄉明利村，外界指經濟部水利署未及時處理堤防缺口釀禍。行政院長卓榮泰今天要求，經濟部應針對...

