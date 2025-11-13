豪雨狂襲宜蘭造成7473戶停電！台電徹夜搶修恢復民生用電100%

受鳳凰颱風環流及東北季風共伴效應，宜蘭11日晚間降下超大豪雨，溪南鄉鎮傳出淹水災情，一度造成7473餘戶停電，經台電宜蘭區處動員大量人力搶修，並請求外縣市調度支援抽水機，民生用電於今天凌晨全部恢復供電。

台電宜蘭區處表示，災區最主要是地下室淹水停電，目前僅剩56戶係因蘇澳煙波飯店及羅東鎮中正北路1棟商辦大樓等配電室淹水仍未抽完，待抽水完成，將即刻派員進入配電室，針對先前泡在水裡的設備點檢、擦拭，設備查修，盡速恢復供電。

鳳凰颱風強降雨侵襲，造成羅東及蘇澳市區共有10餘處因淹水影響供電的地下室，以致搶修速度被迫放緩。經協調國軍、宜蘭縣政府、台北市政府、台電皆出動抽水機協助抽水，從12日早上6時動員抽水機一路到午夜持續搶修，達成民生用電的復電率達100%。

台電宜蘭區處說，這次出動近200位工程人員、41輛工程車、16輛昇空車、18台抽水機、19台發電機，並啟動承攬商協助搶修，另包括鄰近單位台電台北市區處、台北南區處、台北西區處、花蓮區處、輸變電工程處北區施工處、台北供電區營運處也緊急支援抽水機共31台，加速抽水。