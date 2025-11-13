蘇澳淹水停電⋯整排路燈亮起 父女感動喊「好神聖」

鳳凰颱風與東北季風共伴效應，日前造成宜蘭縣嚴重水患，歷經2010年梅姬颱風重創的蘇澳鎮也是水淹成災。蘇南路有人的客廳不在一樓，災損較輕，但家具全泡爛要再添購的大有人在，昨晚來電時，居民直呼好神聖。

蘇南路昨日直至入夜仍一片漆黑，晚間8時43分路燈、住宅電燈瞬間亮起，林先生走出家門，直呼「終於來了，這個卡重要！」女兒則大讚「好神聖哦！」父女倆聊及前天晚上6時許，鄰近的變電箱爆炸，砰的一聲，整條路就在黑暗中搶救，剛好這天停班課，大家能及時移車，減少災損。

「因為之前淹過一次，所以一樓變成放雜物」，林小姐說，目前自家客廳等生活機能都在二樓，淹水當下，硬是把剛買2個月的2萬多元烘乾機扛到二樓，「爸爸說不管」，認真要算損失，就是一樓的洗衣機和熱水器。

36歲居民吳先生提到，爸爸是抓魚的，災後找來10幾個外籍移工幫忙，不然他和妻子兩個人清不完，因為人比較多，自家一天就清得差不多，有些木頭櫃還沒那麼快乾，屆時能用就繼續用。他慶幸這次還好沒停水，憶及15年前停水又停電，更難清理。

蘇南路居民們無奈，外界災後關注都在中山路等地，同樣低窪、淹水也快一層樓的蘇南路似乎被忘記。林小姐感嘆，「我們都沒有人理」，尤其這裡住了許多長輩，國軍要來幫忙時，家戶已經清得差不多，所以有些居民顯得生氣。

「二手家具怕拿到往生者的遺物」，王小姐說，多年前她台北的阿姨開心拿到二手鞋櫃、床，結果隔天小孫子提及「一個阿嬤站在那裡」、「有個阿嬤睡在床上，我不敢睡」、「還一直在床頭看我」，後來搞得家中不平靜，才得知那位阿嬤過世，親戚嚇到趕快丟掉。她說，寧願花點錢買新家具。

王小姐直言非常慘，15年前淹水，客廳的櫃子整個敲掉、重做，15年後又來一次，木牆、床、衣櫃等家具也都泡水爛掉，「哪有那麼多錢？」希望政府給予補助。

鎮民林小姐說，屋內家具都泡水爛掉，已經丟掉2個大型書櫃等家具，阿嬤家的床板也泡爛，一定都要換，確實是一筆花費。她也會參考再生家具，如果剛好用得到，就加減省錢，「不然買什麼都花錢。」目前先清理完，再看缺了哪些家具。