旅客暈倒候機室！颱風攪局飛機延誤9小時 他控南航僅發300元餐券

日前受到鳳凰颱風影響，導致航空交通大亂，多班航班延誤或取消。一名旅客在臉書社團「爆料公社」發文，對中國南方航空的處理方式表達強烈不滿。該旅客表示，他原本預定搭乘中國南方航空CZ3096班機，原訂11月12日18:05由桃園飛往上海，卻從傍晚6點一路延誤到隔天凌晨3點半。

根據該旅客描述，航空公司對現場100多名乘客，包括老人與小孩的狀況完全不聞不問，僅提供每人300元餐券作為補償。從傍晚6點到凌晨3點的漫長等待期間，現場甚至連瓶水和餅乾都沒有提供，地勤人員僅以「沒辦法發」回應。此外，有旅客因長時間等待而在候機室暈倒，但櫃檯竟然無人應對，整個過程讓人感到求助無門。

該旅客進一步提到，航空公司最終僅派出一位「副主任」表示，每位旅客將獲得1800元台幣的賠償，但對於旅客第一天酒店、交通費用損失，以及精神損害和後續行程影響，航空公司並未承擔任何責任。

此貼文一出，引發網友熱議，多數網友留言建議：「旅行還是要自己投保旅平險比較保險，要靠航空公司簡直太難了」、「這種情況還是買旅遊不便險吧，至少能賠一點」。也有曾經搭乘前航班的旅客留言分享：「辛苦了，我是你們的前班，原本都到桃園了，又把我們拉回上海，現在終於到港，希望你們之後順利。」

然而，也有部分網友認為颱風天延誤屬於不可抗力的情況，留言指出：「颱風天硬要飛，機組員的生命不是命嗎？」、「現在沿海地區還在陸上強風警報，難道要冒險飛行嗎？」更有人對暈倒一事提出質疑：「候機室不是有飲水機嗎？暈倒是不是太誇張了？」