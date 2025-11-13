當過鏟子超人 蘇澳岳明國中小學家長帶孩子幫清淹水戶效率超高

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路民宅淹水嚴重，居民和親友災後清理。圖／王素月提供
宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路民宅淹水嚴重，居民和親友災後清理。圖／王素月提供

鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應，為宜蘭縣帶來驚人雨量，蘇澳鎮道路更是淹成汪洋，中山路、蘇南路等部分民宅1樓淹水慘重。鎮上岳明國民中小學的家長帶孩子加入救災行列，不只幫自己人，也主動協助鄰居復原，受助居民大讚「值得嘉獎！」

岳明國中小家長會前會長何建國表示，有一位岳明帆船隊學生家裡受災戶，前晚這位家長在帆船群組提及他家災情嚴重，1樓都被水淹滿，大家關心是否需要幫忙，也紛紛喊加一，隔天7、8個家庭快30人到場幫忙，學生年紀從國小四年級至國中二年級都有。

何建國提到，大家15年前梅姬颱風就遇過淹水狀況，因此一大早水退了，上午8時許就進去清理家裡，下午2點整理得差不多。孩子看到大家在清時，他們也都滿主動，沒有抱怨或喊髒，甚至幫忙鄰居整理家園，包含一位獨居婦人，她因有囤積症，家裡1樓幾乎塞滿雜物，大家合力整理到幾乎快清完，國軍弟兄才到場。

何建國說，他9月曾至光復當「鏟子超人」，孩子也算有經驗，知道要從哪開始處理。也因為去過光復，知道災後不好清理、災區停電，他更載來一台汽油式高壓清洗機，幫4戶沖洗大門、地板、廚房和大型家具等，滿有效率，一路忙到下午約5時。「希望透過家長協助受災戶的身教，讓孩子從中學習互相幫忙。」

「真的值得嘉獎」，蘇南路王小姐直呼還好岳明家長和學生有來，他們原是幫鄰居，後來也主動詢問是否幫忙她家，很多人在幫忙，她很是感動，雖然都不認識，看見大家出於愛心來協助清理自己的家，也有爸爸帶小孩，她非常感動也很感謝。

岳明國中小校長黃建榮認為，家長帶孩子一起去幫助居民清理家園是真的很棒，能夠選擇去做一件善良的事情、散播愛與善良，「我覺得很驕傲！」

宜蘭縣岳明國小中家長帶學生到蘇澳鎮蘇南路，協助多戶受災戶清理家園。圖／王素月提供
宜蘭縣岳明國小中家長帶學生到蘇澳鎮蘇南路，協助多戶受災戶清理家園。圖／王素月提供
宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路民宅淹水嚴重，岳明國小中家長帶孩子協助居民災後復原。圖／王素月提供
宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路民宅淹水嚴重，岳明國小中家長帶孩子協助居民災後復原。圖／王素月提供
宜蘭縣蘇澳鎮道路淹成汪洋，中山路、蘇南路等部分民宅1樓淹水慘重，岳明國民中小學的家長帶孩子加入救災行列。圖／王素月提供
宜蘭縣蘇澳鎮道路淹成汪洋，中山路、蘇南路等部分民宅1樓淹水慘重，岳明國民中小學的家長帶孩子加入救災行列。圖／王素月提供

