預言颱風假失敗「大氣系願賭服輸」 他公布領雞排珍奶有1條件

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一名網友預言台北市颱風假失敗，周日中午將發送300份雞排和波霸奶茶。雞排示意圖。圖／AI生成
一名網友預言台北市颱風假失敗，周日中午將發送300份雞排和波霸奶茶。雞排示意圖。圖／AI生成

一名疑似台大大氣系學生日前預言台北市颱風假失敗，周日中午將在台大傅鐘發送300份雞排和波霸奶茶，他昨晚再度在「黑特帝大」臉書投稿，指「大氣系願賭服輸」，並公布發放方式，有意領雞排的民眾須出示「打卡台大大氣系證明」，不過因為沒錢了，珍奶只能提供100杯。其他網友打趣「了不起，負債」、「大氣系果然夠大氣」。

一名網友日前在「黑特帝大」臉書投稿，預測台北至少放2天颱風假，「賭上大氣系的招牌」，少1天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放颱風假就發300份。該篇文章引起討論，而鳳凰颱風昨晚在恆春南段陸地登陸，旋即減弱為熱帶性低氣壓，台北市在颱風影響期間並未停班停課。

疑似同一人昨晚再次在「黑特帝大」發布重要通知，「大氣系願賭服輸，我們將在11月16日中午12時，傅鐘前準時開始發放，會以左右兩排各150份的形式發放，而飲料真的沒錢了，數量只有100份，先搶先贏，領雞排時請幫我出示打卡台大大氣系證明，IG和FB皆可，謝謝各位」。

其他網友表示，「了不起！負責任的棟梁」、「我若不是在傅鐘，就是在前往傅鐘的路上」、「大氣！了不起！負責」、「你本來就打算要請客吧」、「守信用給讚」、「台大格局」、「我112就是優秀」、「讚！有骨氣」、「敬你是條漢子，了不起」、「請問限台大學生排嗎？校外人士可參與嗎」、「搞個募款唄，共襄盛舉」、「雖然我不懂大氣，但這位真的大氣」。

