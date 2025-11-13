鳳凰成史上第2個11月登陸颱風 吳聖宇：苗栗以北+宜蘭今雨 下周一大降溫

鳳凰颱風昨晚登陸恆春，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鳳凰成為自1967年吉達颱風以來，第2個在11月登陸台灣的颱風，昨晚7時40分登陸，但也隨即在昨晚8時減弱為熱帶性低氣壓，「真是有夠短命」。

隨著熱帶性低氣壓進入東部海面，東北季風跟北台灣地形的交互作用趨於明顯，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭一帶一整天可能降雨增多，雨量雖然沒有先前共伴效應強，但是在山區仍可能有較大雨量出現機會。明天到周末恢復東北季風型天氣，迎風面局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴，北台灣一整天較涼，其他地方日夜溫差大。

下周一、下周二另一股較強的東北季風南下，吳聖宇表示，北部、東半部降雨增多，中南部維持多雲天氣，要等到下周三空氣轉乾，迎風面地區的降雨就會明顯減少。

吳聖宇表示，必須注意的是，下周這波東北季風夾帶的冷空氣較明顯，中北部、東北部空曠地區低溫可能會降到15度以下，市區的低溫也可能降到17至18度，甚至北台灣白天的高溫有機會不到20度，應該是真正會有比較明顯的涼冷感受要出現了，未來兩三天預報的變化值得持續留意。