今起2波東北季風接力 吳德榮：下周一最強冷空氣南下「直逼冷氣團」

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一入秋以來最強的冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷。本報資料照片
下周一入秋以來最強的冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷。本報資料照片

中央氣象署發布熱帶性低氣壓特報，原鳳凰颱風的熱帶低壓今天凌晨2時在台東東北東方80公里，向東北移動，時速31公里；熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，今天台灣附近各海面及巴士海峽易有8至11級強陣風且風浪偏大，海面航行及作業船隻特別注意；中部以北、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有長浪。

熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中央氣象署發布大雨特報，北海岸及台東縣山區已有豪雨發生，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨雷達回波顯示，鳳凰的殘餘環流在花蓮外海，紅外線雲圖則顯示中高雲在台灣，變性過程（熱帶氣旋轉溫帶氣旋）進行中。

今天東北季風略增強，吳德榮表示，北台灣氣溫略降、稍轉涼，北部及東北部有局部雨；其他地區好轉，中南部白天微熱早晚涼。明天仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸、宜花偶有局部短暫雨的機率。今天北部20至26度、中部21至32度、南部20至32度、東部22至27度。

周六、周日東北季風減弱，吳德榮表示，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率，北台氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。

下周一入秋以來最強的冷空氣開始南下，吳德榮表示，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下周二迎風面逐漸轉乾，氣溫續降，下周二晚、下周三晨北台灣將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至15度左右，定義上仍屬東北季風，直逼大陸冷氣團，需注意保暖、並觀察模式的調整。

他說，下周三白天起至下周四東北季風減弱，天氣穩定，氣溫逐日回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署的雷達回波圖（左圖）顯示，鳳凰的殘餘環流在花蓮外海，紅外線雲圖（右圖）則顯示，中高雲在台灣，變性過程進行中。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署的雷達回波圖（左圖）顯示，鳳凰的殘餘環流在花蓮外海，紅外線雲圖（右圖）則顯示，中高雲在台灣，變性過程進行中。圖／取自「洩天機教室」專欄
熱帶低壓今天凌晨2時在台東東北東方80公里，向東北移動，時速31公里。圖／取自中央氣象署網站
熱帶低壓今天凌晨2時在台東東北東方80公里，向東北移動，時速31公里。圖／取自中央氣象署網站

鳳凰颱風 吳德榮 氣象署 東北季風 大雨特報
