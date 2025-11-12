快訊

鳳凰快閃發威「58年首見11月登陸颱風」 2測站破單站紀錄、北台灣降雨持續

整理包／鳳凰颱風撲台後減弱！13日全台停班課資訊一次看

鳳凰颱風警報解除 台鐵13日上午各線多恢復正常「3列次改始發站」

中央社／ 台北12日電
颱風鳳凰警報解除，台鐵今晚公布明天中午前列車行駛資訊，東、西部幹線與南迴線皆恢復正常行駛；另蘇澳至蘇澳新站間路線掏空影響，3列次改由蘇澳新站始發，山嵐號則停駛1天。聯合報系資料照
颱風鳳凰警報解除，台鐵今晚公布明天中午前列車行駛資訊，東、西部幹線與南迴線皆恢復正常行駛；另蘇澳至蘇澳新站間路線掏空影響，3列次改由蘇澳新站始發，山嵐號則停駛1天。聯合報系資料照

颱風鳳凰警報解除，台鐵今晚公布明天中午前列車行駛資訊，東、西部幹線與南迴線皆恢復正常行駛；另蘇澳至蘇澳新站間路線掏空影響，3列次改由蘇澳新站始發，山嵐號則停駛1天。

根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心已於今晚7時40分左右在屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署在晚間8時30分解除颱風警報。

台鐵公司發布新聞稿，公布明天中午12時前各級列車行駛概況，東部幹線、西部幹線與南迴線皆恢復正常行駛。

支線部分，台鐵指出，平溪線全日辦理公路接駁，而深澳線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。

因受蘇澳至蘇澳新站間路線掏空影響，台鐵表示，明天4007次、4003次、4113次改由蘇澳新站始發，蘇澳站首班車為4123次（清晨6時48分）開。山嵐號6676次及6677次明天停駛1天。

有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票，至各車站辦理退票，免收手續費。

鳳凰颱風 台鐵 南迴線 氣象署 屏東縣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風鳳凰減弱 嘉縣撤銷山、海危險區域管制

蘇澳等淹水災情…宜蘭女婿蔣萬安派人力機具協助救災

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

鳳凰和15年前梅姬共伴降雨劇本「一模一樣」 蘇澳排水系統癱瘓原因曝

相關新聞

整理包／鳳凰颱風撲台後減弱！13日全台停班課資訊一次看

鳳凰颱風今（12）日持續影響台灣，全台多地風雨明顯。根據中央氣象署晚間8時30分表示，鳳凰中心目前正以每小時31公里速度，向東北方向...

鳳凰快閃發威「58年首見11月登陸颱風」 2測站破單站紀錄、北台灣降雨持續

鳳凰颱風於今晚7時40分以輕度颱風之姿從屏東恆春登陸，登陸20分鐘，晚間8時就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也於晚間8時30...

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，鳳凰颱風於今晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，登陸20分鐘，今晚8時就減...

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

豪雨狂襲宜蘭蘇澳鎮，水勢又急又快，部分住家淹水一樓半，民眾還來不及吃晚餐就跑到樓上避災，淹水受災戶超過3200多戶，災損...

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署指出，預計未來1至2小時之內，颱風就會從屏東、鵝鑾鼻一帶登陸，因路徑偏南、距離縮短，將快速通...

鳳凰颱風警報解除 台鐵13日上午各線多恢復正常「3列次改始發站」

颱風鳳凰警報解除，台鐵今晚公布明天中午前列車行駛資訊，東、西部幹線與南迴線皆恢復正常行駛；另蘇澳至蘇澳新站間路線掏空影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。