鳳凰颱風警報解除 台鐵13日上午各線多恢復正常「3列次改始發站」
颱風鳳凰警報解除，台鐵今晚公布明天中午前列車行駛資訊，東、西部幹線與南迴線皆恢復正常行駛；另蘇澳至蘇澳新站間路線掏空影響，3列次改由蘇澳新站始發，山嵐號則停駛1天。
根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心已於今晚7時40分左右在屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署在晚間8時30分解除颱風警報。
台鐵公司發布新聞稿，公布明天中午12時前各級列車行駛概況，東部幹線、西部幹線與南迴線皆恢復正常行駛。
支線部分，台鐵指出，平溪線全日辦理公路接駁，而深澳線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。
因受蘇澳至蘇澳新站間路線掏空影響，台鐵表示，明天4007次、4003次、4113次改由蘇澳新站始發，蘇澳站首班車為4123次（清晨6時48分）開。山嵐號6676次及6677次明天停駛1天。
有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票，至各車站辦理退票，免收手續費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言