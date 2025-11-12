快訊

鳳凰快閃發威「58年首見11月登陸颱風」 2測站破單站紀錄、北台灣降雨持續

整理包／鳳凰颱風撲台後減弱！13日全台停班課資訊一次看

鳳凰颱風登陸後減弱 「這些地區」今晚至明晨慎防豪雨、強降雨

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
受鳳凰颱風與東北季風的共伴效應影響，昨晚宜蘭降下豪大雨，羅東鎮倉前路與興東路口淹水。記者陳易辰／攝影
輕颱鳳凰今天登陸後減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署晚上8時30分解除颱風警報，籲今晚至明晨北部、南部及東部與北海岸慎防豪雨和短延時強降雨，同時未來在本月14日至19日將陸續有兩波東北季風南下帶來降雨。

中央氣象署今晚指出，鳳凰颱風於今晚7時40分在屏東恆春登陸後，以每小時31公里向東北進行，今晚8時減弱為熱帶性低氣壓，在晚上8時30分解除颱風警報，受到熱帶性低氣壓環流與東北季風影響，台灣各沿海地區須留意長浪影響。

中央災害應變中心統計，全台自來水曾停水8809戶，現已全數復水；曾停電2萬4303戶，未修復666戶，復電比率97.26%，預估明日中午前完成復電，目前停電區域為宜蘭縣羅東鎮55戶，蘇澳鎮611戶。

台電公司表示，宜蘭縣羅東鎮及蘇澳鎮用戶停電，是因瓏山林飯店等大型地下室淹水阻礙台電人員進入搶修，須待地下室完成抽水後，檢測設備正常才能送電。

市話部分受損118戶，待修復81戶，預計11月15日晚上7時修復；基地台損毀6座均在宜蘭縣蘇澳鎮，待修復3座，預計11月15日晚上11時修復。

農業部統計，全台通報農業總損失約1122萬元，以花蓮縣損失534萬元，占48％，宜蘭縣損失421萬元，占38％及台東縣損失167萬元，占15％，較為嚴重；受損作物主要為二期水稻，損失金額233萬元，其次為蕎麥及大豆，畜產損失93萬元，主要養雞場受損2.8萬隻，另民間設施估計損失352萬元，主要為農田埋沒4.4公頃。

輕颱鳳凰今天登陸後減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署晚上8時30分解除颱風警報，籲今晚至明晨北部、南部及東部與北海岸慎防豪雨和短延時強降雨。資料來源／日本向日葵衛星
輕颱鳳凰今天登陸後減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署晚上8時30分解除颱風警報，籲今晚至明晨北部、南部及東部與北海岸慎防豪雨和短延時強降雨，14日至19日將有兩波東北季風帶來降雨。資料來源／中央氣象署
輕颱鳳凰今天登陸後減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署晚上8時30分解除颱風警報，籲今晚至明晨北部、南部及東部與北海岸慎防豪雨和短延時強降雨。資料來源／中央氣象署
