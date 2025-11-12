鳳凰快閃發威「58年首見11月登陸颱風」 2測站破單站紀錄、北台灣降雨持續

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鳳凰颱風總回顧。圖／中央氣象署提供
鳳凰颱風總回顧。圖／中央氣象署提供

鳳凰颱風於今晚7時40分以輕度颱風之姿從屏東恆春登陸，登陸20分鐘，晚間8時就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也於晚間8時30分解除海陸警。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜提醒，北台灣仍需注意局部豪雨，此外明天東北季風增強，北部感受濕涼。

針對鳳凰颱風總回顧，林秉煜表示，鳳凰颱風為1967年後首個11月登陸台灣的颱風。回顧鳳凰颱風這段期間發布的警報，11月10日發布颱風警報後，颱風往北向上移動，10、11日北上過程，其外圍環流配合東北季風的共伴效應，造成北海岸、東半部有明顯降雨，這段期間宜蘭東澳總累積雨量達到1065毫米、新北大粗坑753毫米、台北擎天崗569毫米、台東金針山473毫米。

尤其在昨（11日）傍晚之後，共伴效應北抬過程中，雖花東雨勢趨緩，但基隆北海岸、東半部降雨仍明顯，昨天單日雨量出現在宜蘭冬山，11月11日單日總雨量達793毫米。

此外，署屬站的蘇澳、基隆站也破單站11月自己的紀錄。蘇澳站11日單日總雨量達648.5毫米，先前最高紀錄為1992年11月16日的538.5毫米；基隆站11日單日總雨量達269毫米，打破先前2000年11月1日260.8毫米的紀錄。

林秉煜表示，這樣的共伴效應影響非常明顯，也驗證過去10、11月颱風雖先從南海，經過菲律賓再到巴士海峽，但其外圍環流若與東北季風產生共伴效應，造成的降雨量仍非常可觀。

林秉煜指出，隨著颱風逐漸東移到恆春半島後，即快速減弱為熱帶性低氣壓並持續往東北移動，其環流在高屏一帶造成斷斷續續的陣雨，但持續時間不長，花東地區仍受到其南風、偏南風影響，會有間歇性降雨。

林秉煜提醒，今晚至明晨部分地區仍會有局部大雨或豪雨的情況，氣象署也會持續觀察，其外圍環流配合東北季風，是否有外海的共伴效應，影響台灣偏北的陸地，像是基隆北海岸、大台北山區，是否有強降雨狀況。

林秉煜總結，北部、基隆北海岸、大台北山區今晚降雨仍明顯 ；明天白天中南部降雨緩和，轉為穩定的天氣，花東降雨縮減至局部，但北台灣降雨情況仍明顯。

溫度部分，今天感受溫暖，各地高溫達28至30度，明天東北季風增強加上降雨，北台灣溫度降至20至22，感受偏涼，並持續影響到周四，但中南部、花東感受不大，影響到周四；周五、周六東北季風減弱、溫度回升，但下周一另一波更強東北季風南下，各地低溫跌至16到18度，高溫也僅18至22度。

鳳凰颱風 共伴效應 東北季風 宜蘭 屏東
