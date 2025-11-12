登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，鳳凰颱風於今晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，登陸20分鐘，今晚8時就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署今晚8點半解除海陸警。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今晚8時位於鵝鑾鼻的北北西方約10公里之處，以每小時31公里速度，向東北進行，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

林秉煜表示，根據最新資料顯示，鳳凰颱風已於今晚7時40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低，並同時解除海陸警，並同步發布熱帶性低氣壓特報，這也是鳳凰颱風警報最後一次報告。

林秉煜說，今晚至明日台灣附近各沿海有3至5米浪高並有長浪，尤其北部沿海將有6米左右浪高，前往海邊活動請注意安全。