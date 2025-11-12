快訊

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

聽新聞
0:00 / 0:00

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，鳳凰颱風於今晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，登陸20分鐘，今晚8時就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署今晚8點半解除海陸警。示意圖。聯合報系資料照
鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，鳳凰颱風於今晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，登陸20分鐘，今晚8時就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署今晚8點半解除海陸警。示意圖。聯合報系資料照

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，鳳凰颱風於今晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，登陸20分鐘，今晚8時就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署今晚8點半解除海陸警。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今晚8時位於鵝鑾鼻的北北西方約10公里之處，以每小時31公里速度，向東北進行，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

林秉煜表示，根據最新資料顯示，鳳凰颱風已於今晚7時40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低，並同時解除海陸警，並同步發布熱帶性低氣壓特報，這也是鳳凰颱風警報最後一次報告。

林秉煜說，今晚至明日台灣附近各沿海有3至5米浪高並有長浪，尤其北部沿海將有6米左右浪高，前往海邊活動請注意安全。

鳳凰颱風 屏東 恆春 氣象署 屏東縣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不斷更新／鳳凰颱風撲台…16縣市宣布了！13日全台停班課看過來

鳳凰颱風零星災情 苗栗縣578戶一度停電

梅花鹿疑遭浪犬咬傷逃到南灣沙灘 鳳凰颱風掀巨浪…救難人員設法營救中

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

相關新聞

不斷更新／鳳凰颱風撲台…花蓮這2地停班課！13日颱風假資訊看過來

鳳凰颱風今（12）日持續影響台灣，全台多地風雨明顯。根據中央氣象署晚間8時30分表示，鳳凰中心目前正以每小時31公里速度，向東北方向...

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，鳳凰颱風於今晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，登陸20分鐘，今晚8時就減...

鳳凰颱風恆春登陸！不排除快速減弱為熱低 氣象署：深夜從台東出海

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，鳳凰颱風將於今晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，登陸後其強度將快速減弱...

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署指出，預計未來1至2小時之內，颱風就會從屏東、鵝鑾鼻一帶登陸，因路徑偏南、距離縮短，將快速通...

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

豪雨狂襲宜蘭蘇澳鎮，水勢又急又快，部分住家淹水一樓半，民眾還來不及吃晚餐就跑到樓上避災，淹水受災戶超過3200多戶，災損...

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

氣象粉專「觀氣象看天氣」下午指出，鳳凰颱風(或熱低)已來到恆春近海約80公里處，即將在未來2-3小時登陸，目前近中心風速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。