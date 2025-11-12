聽新聞
0:00 / 0:00
鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響 桃機7架次航班轉降
受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，桃園機場統計，截至12日下午3時止，因天候因素轉降航班共7架次。由於桃園機場目前仍維持強風警報，機場公司提醒旅客及接機親友預先與航空公司確認班機最新動態。
機場公司指出，因天候因素轉降的7架航班／中，6架客機包括長榮航空BR-109轉降松山、中國南方航空CZ-3087轉降浦東，預計今天返回桃園機場；香港快運航空UO-110轉降那霸，預計今天返回桃園機場；中華航空CI-113轉降松山，預計今日返回桃園機場；澳門航空NX-612返回澳門、中國南方航空CZ-3097轉降溫州。
機場公司表示，除了6架客機之外，另有1架貨機為全日空NH-8441返回關西。因為桃園機場目前仍維持強風警報，提醒旅客及接機親友出發前預先與航空公司確認班機最新動態，也可透過桃園機場官網查詢航班最新資訊及異動情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言