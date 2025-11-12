蘇澳災區湧愛心 知名店家免費提供熱食…公所急徵機具：最需抓斗車

鳳凰颱風外圍環流共伴效應加上滿潮，造成宜蘭蘇澳地區大淹水，嚴重超過一層樓高，受災戶清出大量廢棄家具及家電堆置路邊，鎮公所傍晚發出徵求清運機具通告。鎮長李明哲表示，目前最缺抓斗車，大型廢棄物抓走後才有辦法清洗路面，晚間有熱心民眾送手套、水泥車及鏟子到公所。

由於住戶及商家忙災後復原，烹煮不便，蘇澳鎮知名的阿芬鮮魚湯下午提供炒飯、吻仔魚粥及麵食供蘇澳災民食用；藥師佛（小味園）也有熱粥及米粉炒免費供應，患難見真情。

鎮公所晚間貼出公告，徵求災後復原機具，包括大型抓斗車、高壓清洗車、灑水車、清溝水車、六英吋以上抽水機，若要捐助其他的民生物資，請先致電洽詢鎮公所。

住戶總動員在國軍協助下清出大型廢棄物堆置路邊，李明哲表示，目前最缺的是抓斗車，雖然縣政府環保局協助外鄉鎮市支援8輛抓斗車，還是不夠，希望中央協助或有熱心民眾支援抓斗車，先把街上的大量廢棄物清走後，才有辦法進一步清洗，讓街道恢復景觀。

晚間有熱心民眾送來便當，湯食等民生物資；林姓夫妻帶著兩個念國小及國中的兒子，捐出50雙手套、18輛水泥車及60支鏟子。林太太說，看到災區的狀況「太慘了」，所以發動親友捐助近10萬元購買一批清掃物資，開車到台北載過來送到救災前線。