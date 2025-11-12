快訊

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

宜蘭縣政府宣布 明天各機關學校照常上班上課

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府宣布，明天各機關學校照常上班上課。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府宣布，明天各機關學校照常上班及上課，但考量仍有部分地區災情需進行重建，或其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全等因素，機關、學校首長得在15日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班停課登記。

縣政府表示，法規依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 13條規定，天然災害發生後，各機關、學校公教員工有下列情形之一者，得自行決定停止上班及上課，於事後陳報機關、學校首長。

一、為清理天然災害所造成之普遍性災害。

二、各機關、學校公教員工配偶、直系親屬有重大傷亡或失蹤。

三、各機關、學校公教員工及其配偶、直系親屬所居住之房屋因受災倒塌或有倒塌之危險，或遭受重大損失時，為處理善後。

四、災情已 達停止上班及上課基準，因通訊中斷無法聯繫。

五、其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞。機關、學校首長得在15日範圍內 ，視實際需要從寬認定給予當事人停班課登記。

鳳凰颱風
