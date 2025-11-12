颱風鳳凰致農損逾千萬元 花蓮、宜蘭最多
農業部表示，統計颱風鳳凰造成的農業損失，到今天下午5時止，達新台幣1122萬元，其中花蓮縣損失占比近一半，其次是宜蘭縣損失占38%。
農業部今天發布新聞稿表示，農糧署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，颱風鳳凰造成的農業產物及民間設施損失，估計共1122萬元，以花蓮縣損失534萬元（占48%）最多，其次是宜蘭縣421萬元（占38%）、台東縣167萬元（占15%）。
在農產損失部分，估計金額677萬元，農作物被害面積315公頃，被害程度24%，換算無收穫面積77公頃。受損作物主要為二期水稻，被害面積80公頃，損害程度26%，換算無收穫面積21公頃，損失金額233萬元；其次為蕎麥、大豆、茂谷柑及青蒜等。
畜產損失估計金額93萬元，受損畜禽主要為雞2.8萬隻。
此外，民間設施損失估計金額352萬元，主因為花蓮縣農田埋沒4.4公頃。
