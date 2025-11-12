鳳凰颱風恆春登陸！不排除快速減弱為熱低 氣象署：深夜從台東出海

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，鳳凰颱風將於今晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，登陸後其強度將快速減弱，今深夜再從台東或恆春出海，屆時海陸警也會雙雙解除。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今晚19時15分位於鵝鑾鼻的西方約40公里之處，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

最新資料顯示，鳳凰颱風中心過去3小時暴風圈縮小，中心位置位於鵝鑾鼻西北方近海，對台南以南、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，而陸上警戒區域已從8縣市減少為4縣市，嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及南投縣脫離警戒範圍。

目前陸上警戒範圍僅剩台南、高雄、屏東、台東及恆春半島應嚴加戒備；海上警戒則縮小為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署統計，自11月10日0時至12日18時止，宜蘭東澳嶺3日累積雨量高達1063毫米、宜蘭冬山967毫米、宜蘭西帽山858毫米、宜蘭蘇澳774.5毫米、宜蘭羅東769毫米、新北大粗坑752.5毫米、台北擎天崗559.5毫米、台東金針山458毫米、基隆國一S001K累積達411毫米。

林秉煜說，鳳凰颱風將於今晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，登陸後將快速減弱為熱帶性低氣壓，深夜再從台東或恆春出海，屆時海陸警也會雙雙解除。

林秉煜表示，根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的吉達颱風，稍晚鳳凰登陸後，將成為繼吉達之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。