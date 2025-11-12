豪雨灌宜蘭…蔥田受損嚴重 農業部3原則啟動救助

快訊

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
行政院卓榮泰院長今由農業部陳駿季部長陪同，前往宜蘭縣三星鄉，勘查青蔥受損情形。照片／農業部提供
行政院卓榮泰院長今由農業部陳駿季部長陪同，前往宜蘭縣三星鄉，勘查青蔥受損情形。照片／農業部提供

鳳凰颱風挾帶豪雨，造成宜蘭等地農業災情，行政院長卓榮泰農業部陳駿季今前往宜蘭縣三星鄉，實地勘查青蔥受損情形，農業部將以「認定從寬、程序從簡、救助從速」三大原則，儘速辦理救助，並啟動各項技術與產業輔導措施，全力協助農民儘速復耕復建，降低災害損失。

據農業部統計，鳳凰颱風造成農業災情已達1122萬元，其中以花蓮縣損失534萬元(占48％)、宜蘭縣損失421萬元(占38％)及台東縣損失167萬元(占15％)較為嚴重。

農業部指出，經初步彙整，全國農作物受損面積約315公頃，主要受損作物為水稻、蕎麥、大豆。其中，宜蘭縣災情較為嚴重，包含大豆、青蔥、茂谷柑、金柑、食用玉米等均傳出災情，主要受損情形為田區淹水、植株倒伏及葉片折損，相關災情正由地方政府持續現地勘查彙報中。

農業部表示，針對青蔥產業，農業部將持續推動多元輔導措施，包括推廣耐熱新品種、利用設施降低颱風影響、輔導農民團體設置冷凍加工設備以調節供需，並推動產銷履歷驗證，從根本強化產業韌性，確保農民收益與消費者食用安全。

農業部說明，待確認災情後，將立即公告辦理救助，並已責成所屬試驗改良場所啟動「災後復原輔導服務團」，深入田間主動協助受災農友進行復建工作，包含後續的整枝修剪、病蟲害防治、肥培管理等關鍵作業，並提供專業的病蟲害防治用藥指導及農業設施重建協助，務求將農民損失降至最低。

