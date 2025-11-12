鳳凰颱風撲台 首都馳援宜蘭…蔣萬安、李四川、張溫德全打電話給他

鳳凰颱風撲台，暴雨造成宜蘭縣多處淹水，蘇澳地區不少道路更成汪洋，粗估住宅進水受災戶逾3200戶。宜蘭女婿的台北市長蔣萬安致電宜蘭縣代理縣長林茂盛，林今說，北市2位副市長也來電，將分三階段支援16部抽水機幫助抽水；蘇澳鎮公所則向外界徵求抽水機等清理機具。

代理縣長林茂盛表示，鳳凰颱風造成蘇澳大淹水，今天早上蔣萬安市長特別致電提及如果需要，台北市政府能夠就近來予以協助。副市長李四川、張溫德也都有打給他，非常感謝。

林茂盛說，他向蔣市長說明目前淹水已經退去，縣府會先清理道路，如果有需要，再向北市請求協助。另外，蘇澳許多大樓地下室積水，副市長也提及北市分三階段支援16部中型抽水機來宜蘭，縣府也會盡快透過抽水機把水抽乾，讓地下室、整棟大樓能夠趕快恢復用電。

蘇澳鎮長李明哲表示，這一次受災範圍實在太大，有些民房的地下室都淹水，需要機具、人力協助。希望借助外面力量，尤其是抽水機，若各界有抽水機，希望能帶來蘇澳鎮公所，協助居民抽乾地下室，才能送電。