影／蘇澳暴雨卓榮泰南下勘災 鎮長李明哲籲從優從寬補助

宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日晚間降下驚人大豪雨，累積雨量突破600毫米，短時強降雨更一度超過120毫米，導致整個鎮區幾乎泡在水中。今晨街道滿目瘡痍，災情嚴重。根據蘇澳鎮公所統計，災情造成近200人撤離收容，宜蘭縣消防局並協助救出89人，所幸無人傷亡。

暴雨造成數千家戶淹水，重現15年前梅姬颱風的慘況。鎮長李明哲一早再度出動勘災，他指出，梅姬颱風後中央承諾興建蘇澳分洪道，3年前雖已核定，但進度仍緩慢，讓居民15年內兩度泡水，令人心痛。他呼籲中央儘速補足經費，加快工程腳步，協助災後復原，並從優、從寬補助受災民眾。

行政院長卓榮泰今下午率政務委員季連成、陳金德及經濟部次長賴建信等人南下蘇澳勘災。李明哲當面表達，鎮內居民在短時間內再度受災，心理與經濟衝擊沉重，盼中央在補助上能「從優、從寬、從速」處理，特別考量再度受災戶的困境。