快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

影／蘇澳暴雨卓榮泰南下勘災 鎮長李明哲籲從優從寬補助

攝影中心／ 記者季相儒／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰（左二）下午到蘇澳鎮勘災關心災民。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左二）下午到蘇澳鎮勘災關心災民。記者季相儒／攝影

宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日晚間降下驚人大豪雨，累積雨量突破600毫米，短時強降雨更一度超過120毫米，導致整個鎮區幾乎泡在水中。今晨街道滿目瘡痍，災情嚴重。根據蘇澳鎮公所統計，災情造成近200人撤離收容，宜蘭縣消防局並協助救出89人，所幸無人傷亡。

暴雨造成數千家戶淹水，重現15年前梅姬颱風的慘況。鎮長李明哲一早再度出動勘災，他指出，梅姬颱風後中央承諾興建蘇澳分洪道，3年前雖已核定，但進度仍緩慢，讓居民15年內兩度泡水，令人心痛。他呼籲中央儘速補足經費，加快工程腳步，協助災後復原，並從優、從寬補助受災民眾。

行政院長卓榮泰今下午率政務委員季連成、陳金德及經濟部次長賴建信等人南下蘇澳勘災。李明哲當面表達，鎮內居民在短時間內再度受災，心理與經濟衝擊沉重，盼中央在補助上能「從優、從寬、從速」處理，特別考量再度受災戶的困境。

李明哲並感謝國軍、縣府及各單位積極投入救援與清理工作，指出公所每日須支出約20萬元便當費，目前預備金僅剩200萬元，期盼中央盡快給予經費支援，協助災區早日復原。

國軍前往宜蘭蘇澳鎮並進入民宅進行救災。記者季相儒／攝影
國軍前往宜蘭蘇澳鎮並進入民宅進行救災。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水。記者季相儒／攝影
煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮中山路的店家受損嚴重。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮中山路的店家受損嚴重。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮居民一早便開始清理家園。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮居民一早便開始清理家園。記者季相儒／攝影
宜蘭縣派出清潔隊幫忙整理民眾清出來的廢棄物。記者季相儒／攝影
宜蘭縣派出清潔隊幫忙整理民眾清出來的廢棄物。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮上遭AAV7兩棲突擊車碾壓的車輛。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮上遭AAV7兩棲突擊車碾壓的車輛。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮中山路受損嚴重，路上不時回堵。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮中山路受損嚴重，路上不時回堵。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮居民一早便開始清理家園。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮居民一早便開始清理家園。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲，今天到蘇澳溪分洪道預定地現勘，李明哲盼中央盡速補足經費，完成分洪道。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲，今天到蘇澳溪分洪道預定地現勘，李明哲盼中央盡速補足經費，完成分洪道。記者季相儒／攝影

鳳凰颱風 蘇澳 卓榮泰
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雨彈襲宜蘭…三星蔥農恐面臨災損 卓榮泰：盡快補助

蘇澳分洪道多21億...卓榮泰宣布中央埋單納千億計畫內

卓榮泰嗆韓國瑜：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋都要沈默吞忍？

捷安特勞權爭議 洪申翰：勞動部研議強迫勞動指引

相關新聞

不斷更新／鳳凰颱風轉弱…9縣市宣布了！13日停班課一次看

鳳凰颱風今（12）日持續影響台灣，全台多地風雨明顯。根據中央氣象署最新資料，鳳凰中心目前正以每小時23轉43公里速度，向東北方向進行移動...

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署指出，預計未來1至2小時之內，颱風就會從屏東、鵝鑾鼻一帶登陸，因路徑偏南、距離縮短，將快速通...

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

氣象粉專「觀氣象看天氣」下午指出，鳳凰颱風(或熱低)已來到恆春近海約80公里處，即將在未來2-3小時登陸，目前近中心風速...

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

影／鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖 約700平方米溢流路面

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續兩天降豪大雨，中正區調和街路面有黃泥積水，山上出現疑似堰塞湖，因大雨累積水...

明清晨前解除颱風警報 澎湖宣布明正常上班上課

依據中央氣象署資料顯示，輕度颱風鳳凰目前中心位於鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，其暴風圈已縮小，並有逐漸減弱為熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。