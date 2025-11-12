影／蘇澳暴雨卓榮泰南下勘災 鎮長李明哲籲從優從寬補助
宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日晚間降下驚人大豪雨，累積雨量突破600毫米，短時強降雨更一度超過120毫米，導致整個鎮區幾乎泡在水中。今晨街道滿目瘡痍，災情嚴重。根據蘇澳鎮公所統計，災情造成近200人撤離收容，宜蘭縣消防局並協助救出89人，所幸無人傷亡。
暴雨造成數千家戶淹水，重現15年前梅姬颱風的慘況。鎮長李明哲一早再度出動勘災，他指出，梅姬颱風後中央承諾興建蘇澳分洪道，3年前雖已核定，但進度仍緩慢，讓居民15年內兩度泡水，令人心痛。他呼籲中央儘速補足經費，加快工程腳步，協助災後復原，並從優、從寬補助受災民眾。
行政院長卓榮泰今下午率政務委員季連成、陳金德及經濟部次長賴建信等人南下蘇澳勘災。李明哲當面表達，鎮內居民在短時間內再度受災，心理與經濟衝擊沉重，盼中央在補助上能「從優、從寬、從速」處理，特別考量再度受災戶的困境。
李明哲並感謝國軍、縣府及各單位積極投入救援與清理工作，指出公所每日須支出約20萬元便當費，目前預備金僅剩200萬元，期盼中央盡快給予經費支援，協助災區早日復原。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言