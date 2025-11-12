快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

颱風鳳凰減弱 嘉縣撤銷山、海危險區域管制

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉義縣政府今晚6時半發布公告，據中央氣象署資料顯示，嘉義縣已非輕度颱風鳳凰海上、陸上颱風警報區，因此撤銷登山遊憩區、行水區域、沿海危險區域管制。

嘉義縣府說，因應災害應變中心災害防救需求，昨晚公告「阿里山鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉及番路鄉等登山遊憩區，東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港及八掌溪、赤蘭溪、朴子溪、牛稠溪、三疊溪、北港溪等行水區域範圍」為限制或禁止人民進入或命其離去的範圍。

嘉義縣府表示，據中央氣象署資料，嘉義目前已脫離颱風鳳凰海上陸上颱風警報區，因此撤銷危險區域管制。

鳳凰來襲高雄西子灣民眾帶家人觀浪 警方急勸29人離開海岸邊

影／鳳凰來襲台東太麻里溪水溢流急開挖！3輛工程車困泥水中

鳳凰和15年前梅姬共伴降雨劇本「一模一樣」 蘇澳排水系統癱瘓原因曝

颱風鳳凰釀349件災情51傷 宜蘭多處淹水待復水電

不斷更新／鳳凰颱風轉弱…不放假縣市再+1 明停班課一覽

鳳凰颱風今（12）日持續影響台灣，全台多地風雨明顯。根據中央氣象署最新資料，鳳凰中心目前正以每小時23轉43公里速度，向東北方向進行移動...

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署指出，預計未來1至2小時之內，颱風就會從屏東、鵝鑾鼻一帶登陸，因路徑偏南、距離縮短，將快速通...

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

氣象粉專「觀氣象看天氣」下午指出，鳳凰颱風(或熱低)已來到恆春近海約80公里處，即將在未來2-3小時登陸，目前近中心風速...

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

影／鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖 約700平方米溢流路面

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續兩天降豪大雨，中正區調和街路面有黃泥積水，山上出現疑似堰塞湖，因大雨累積水...

明清晨前解除颱風警報 澎湖宣布明正常上班上課

依據中央氣象署資料顯示，輕度颱風鳳凰目前中心位於鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，其暴風圈已縮小，並有逐漸減弱為熱...

