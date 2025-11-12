颱風鳳凰減弱 嘉縣撤銷山、海危險區域管制
嘉義縣政府今晚6時半發布公告，據中央氣象署資料顯示，嘉義縣已非輕度颱風鳳凰海上、陸上颱風警報區，因此撤銷登山遊憩區、行水區域、沿海危險區域管制。
嘉義縣府說，因應災害應變中心災害防救需求，昨晚公告「阿里山鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉及番路鄉等登山遊憩區，東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港及八掌溪、赤蘭溪、朴子溪、牛稠溪、三疊溪、北港溪等行水區域範圍」為限制或禁止人民進入或命其離去的範圍。
嘉義縣府表示，據中央氣象署資料，嘉義目前已脫離颱風鳳凰海上陸上颱風警報區，因此撤銷危險區域管制。
