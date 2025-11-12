豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

快訊

聯合報／ 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影

豪雨狂襲宜蘭蘇澳鎮，水勢又急又快，部分住家淹水一樓半，民眾還來不及吃晚餐就跑到樓上避災，淹水受災戶超過3200多戶，災損慘重，街頭到處可見泡壞的家具及電器，滿目瘡痍。災民說「15年遭遇兩次大水患，真受夠了」；還有女災民泣訴，「15年淹兩次，百萬裝潢、嫁妝全泡湯」。

上次大水患是15年前的梅姬颱風挾帶外圍環流及東北季風，這次鳳凰颱風類似情況，昨晚接近「滿潮」，排水系統無法快速發揮功能，引發蘇澳市區大水患，中山路一段、中原路淹水最嚴重，水深達一層樓高，一家知名的3C家電通路商，員工來不及把一樓的大型家電搬離，緊急下拉下鐵門，驚險逃難，只能眼睜睜看著大小家電全泡水，損失慘重。

水患來襲時大約是晚餐時段，地勢低窪區住家淹水一層樓半，想要調沙包也來不及，沒吃晚餐就跑三樓避災，度過難過的驚魂夜。

鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，今天大部分積淹水區已經退去，但滿地泥濘、家具與家電泡水，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發等，市區街道放眼望去，滿目瘡痍，中午刮起陣陣強風，塵土滿天飛揚。

洪姓男子說，15年前就是受災戶，地下室全淹水，花了3天時間抽水整理才恢復，昨晚又來一次，只能找兒子回家當「鏟子超人」幫忙復原。

許多蘇澳人都連想到15年前的梅姬颱風災患，釀成重大死傷，如今重演當年慘況，苦不堪言，無奈嘆「淹水的夢魘不要再來了」；陳先生說，有了15年次那一次，已經很有經驗，貴重物品拿一拿，往樓上避難。

災民魏小姐哽咽說，她住在蘇澳16年，當年梅姬颱風淹水高達220公分，政府僅補助4萬，如今又遭逢水患，上個月才買的新機車泡湯，15年遇到兩次大淹水！裝潢、嫁妝全毀，欲哭無淚。

蘇澳鎮長李明哲今天會同立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳等人前往中原路勘災，國民黨不分區立委吳宗憲也到場關心災況，目前需要災後復的垃圾抓斗車、高壓清洗車、清溝水車等，鎮公所請相關單位協助調度支援。

蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘、家具與家電泡水，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發等，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘、家具與家電泡水，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發等，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
立委吳宗憲前進蘇澳災區勘災，喊話蘇澳溪分洪道工程要趕快定案並發包施工。圖／吳宗憲團隊提供
立委吳宗憲前進蘇澳災區勘災，喊話蘇澳溪分洪道工程要趕快定案並發包施工。圖／吳宗憲團隊提供
蘇澳鎮長李明哲會同立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳等人前往中原路勘災。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲會同立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳等人前往中原路勘災。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影
蘇澳鎮公所統計住家進水的受災戶超過3200多戶，淹水已經退去，但滿地泥濘，住戶及店家清出報廢的電視冰箱、電扇冷氣及沙發，市區滿目瘡痍。記者季相儒／攝影

鳳凰颱風 梅姬颱風 蘇澳 東北季風
