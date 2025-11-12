鳳凰颱風減弱 台灣高鐵：13日全線正常行駛

颱風鳳凰逐漸減弱，台灣高鐵今天宣布，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。而颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

中央氣象署今天傍晚持續發布鳳凰海上陸上颱風警報，隨著颱風持續減弱、縮水，陸警範圍也縮減為南高屏、台東等地；鳳凰並有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

台灣高鐵發布新聞稿表示，依據鳳凰各項氣象資訊綜合研判，宣布明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵提到，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，若因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定，提醒旅客預留較充裕轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

台灣高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線民眾，務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於上述物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，提醒民眾切勿掉以輕心。

至於颱風期間相關退費及退票規定，台灣高鐵說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台灣高鐵指出，持受影響車次車票旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

因應颱風鳳凰，台灣高鐵調整今天全天營運班表，改成每小時雙向各發3班全車自由座列車，考量旅運需求，中午緊急公告，傍晚再增開4班次南港至台中南下列車，均為全車自由座（商務車廂除外）。