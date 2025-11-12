快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

鳳凰颱風減弱 台灣高鐵：13日全線正常行駛

中央社／ 台北12日電
颱風鳳凰逐漸減弱，台灣高鐵今天宣布，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。高鐵示意圖。聯合報系資料照
颱風鳳凰逐漸減弱，台灣高鐵今天宣布，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。高鐵示意圖。聯合報系資料照

颱風鳳凰逐漸減弱，台灣高鐵今天宣布，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。而颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

中央氣象署今天傍晚持續發布鳳凰海上陸上颱風警報，隨著颱風持續減弱、縮水，陸警範圍也縮減為南高屏、台東等地；鳳凰並有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

台灣高鐵發布新聞稿表示，依據鳳凰各項氣象資訊綜合研判，宣布明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵提到，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，若因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定，提醒旅客預留較充裕轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

台灣高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線民眾，務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於上述物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，提醒民眾切勿掉以輕心。

至於颱風期間相關退費及退票規定，台灣高鐵說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台灣高鐵指出，持受影響車次車票旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

因應颱風鳳凰，台灣高鐵調整今天全天營運班表，改成每小時雙向各發3班全車自由座列車，考量旅運需求，中午緊急公告，傍晚再增開4班次南港至台中南下列車，均為全車自由座（商務車廂除外）。

鳳凰颱風 高鐵 氣象署 氣象資訊
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民眾黨各地黨部防災士投入救災 將舉辦論壇探討跨部門救災

颱風鳳凰襲台 陳其邁視察永安北溝排水確保順暢

台中慈濟醫院推颱風員工托育服務 醫護上班無煩惱

鳳凰來襲高雄西子灣民眾帶家人觀浪 警方急勸29人離開海岸邊

相關新聞

不斷更新／鳳凰颱風轉弱…不放假縣市再+1 明停班課一覽

鳳凰颱風今（12）日持續影響台灣，全台多地風雨明顯。根據中央氣象署最新資料，鳳凰中心目前正以每小時23轉43公里速度，向東北方向進行移動...

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署指出，預計未來1至2小時之內，颱風就會從屏東、鵝鑾鼻一帶登陸，因路徑偏南、距離縮短，將快速通...

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

氣象粉專「觀氣象看天氣」下午指出，鳳凰颱風(或熱低)已來到恆春近海約80公里處，即將在未來2-3小時登陸，目前近中心風速...

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

影／鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖 約700平方米溢流路面

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續兩天降豪大雨，中正區調和街路面有黃泥積水，山上出現疑似堰塞湖，因大雨累積水...

明清晨前解除颱風警報 澎湖宣布明正常上班上課

依據中央氣象署資料顯示，輕度颱風鳳凰目前中心位於鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，其暴風圈已縮小，並有逐漸減弱為熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。