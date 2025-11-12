鳳凰颱風零星災情 苗栗縣578戶一度停電

苗栗縣因颱風鳳凰出現間歇雨勢，局部地區有較大陣風，台電苗栗區營業處統計今天截至下午2時，曾停電戶數578戶，主在沿海鄉鎮地區，均陸續搶修儘速恢復供電。

台電公司苗栗區營業處表示，面對這次颱風侵襲，除預先盤點備妥人員、車輛機具及各階段動用人力外，並預防性加強派員巡視線路及樹竹修剪。

台電苗栗區營業處統計，截至下午2時，累計轄區曾經停電戶數為578戶，主要在後龍鎮及造橋鄉沿海鄉鎮出現零星災情，經派員搶修，力求晚間全面恢復供電。

台電表示，若仍有個別用戶尚未來電，可聯絡轄區里長透過里長LINE群組通報，或利用台灣電力APP、台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，台電也提供1911客服專線。