今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署指出，預計未來1至2小時之內，颱風就會從屏東、鵝鑾鼻一帶登陸，因路徑偏南、距離縮短，將快速通過並出海，今深夜至明晨減弱為熱帶性低氣壓，屆時海陸警也會雙雙解除，目前陸警範圍也減少嘉義縣市、南投、花蓮。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天下午5時位於鵝鑾鼻的西方約70公里之處，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑從120公里縮小成80公里。

最新資料顯示，鳳凰颱風中心過去3小時暴風圈縮小，中心位置位於鵝鑾鼻西北西方近海，對台南以南、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

目前陸上警戒範圍僅剩台南、高雄、屏東、台東及恆春半島應嚴加戒備；海上警戒則縮小為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

累積雨量部分，根據氣象署統計，自11月10日0時至12日16時止，宜蘭東澳嶺已累積高達1062.5毫、新北大粗坑752毫米、台北擎天崗553毫米、台東金針山428毫米、基隆國一S001K累積達410.5毫米。

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，颱風預估在未來1至2小時通過屏東、鵝鑾鼻，不排除今晚至深夜就會變成熱帶性低氣壓，並從台東附近出海，屆時也會發布熱帶低氣壓特報提醒。

雨勢部分，林秉煜指出，今晚至明晨北部、南部、東半部有局部大雨，尤其「基隆北海岸、大台北山區」慎防局部豪雨與短延時強降雨，北部、高雄、屏東、東半部、澎湖有局部大雨；今天台灣北邊的東北季風增強，北台灣會有明顯雨勢，而東南風也會對花蓮帶來間歇性雨勢。

氣象部分，林秉煜說，今天各地感受仍較高溫，明天起有一波東北季風增強，並影響到後天，北部因降雨，溫度下降較為明顯，低溫約20至22度，周末溫度再回升。

林秉煜表示，下周一再有另波東北季風，比明天這波更強，「是入秋以來最強冷空氣」，並一路影響到下周三，屆時北部低溫將跌至16到18度。