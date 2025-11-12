快訊

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚至明晨北部、南部、東半部有局部大雨，尤其「基隆北海岸、大台北山區」慎防局部豪雨與短延時強降雨。聯合報系資料照
今晚至明晨北部、南部、東半部有局部大雨，尤其「基隆北海岸、大台北山區」慎防局部豪雨與短延時強降雨。聯合報系資料照

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署指出，預計未來1至2小時之內，颱風就會從屏東、鵝鑾鼻一帶登陸，因路徑偏南、距離縮短，將快速通過並出海，今深夜至明晨減弱為熱帶性低氣壓，屆時海陸警也會雙雙解除，目前陸警範圍也減少嘉義縣市、南投、花蓮

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天下午5時位於鵝鑾鼻的西方約70公里之處，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑從120公里縮小成80公里。

最新資料顯示，鳳凰颱風中心過去3小時暴風圈縮小，中心位置位於鵝鑾鼻西北西方近海，對台南以南、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

目前陸上警戒範圍僅剩台南、高雄、屏東、台東及恆春半島應嚴加戒備；海上警戒則縮小為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

累積雨量部分，根據氣象署統計，自11月10日0時至12日16時止，宜蘭東澳嶺已累積高達1062.5毫、新北大粗坑752毫米、台北擎天崗553毫米、台東金針山428毫米、基隆國一S001K累積達410.5毫米。

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，颱風預估在未來1至2小時通過屏東、鵝鑾鼻，不排除今晚至深夜就會變成熱帶性低氣壓，並從台東附近出海，屆時也會發布熱帶低氣壓特報提醒。

雨勢部分，林秉煜指出，今晚至明晨北部、南部、東半部有局部大雨，尤其「基隆北海岸、大台北山區」慎防局部豪雨與短延時強降雨，北部、高雄、屏東、東半部、澎湖有局部大雨；今天台灣北邊的東北季風增強，北台灣會有明顯雨勢，而東南風也會對花蓮帶來間歇性雨勢。

氣象部分，林秉煜說，今天各地感受仍較高溫，明天起有一波東北季風增強，並影響到後天，北部因降雨，溫度下降較為明顯，低溫約20至22度，周末溫度再回升。

林秉煜表示，下周一再有另波東北季風，比明天這波更強，「是入秋以來最強冷空氣」，並一路影響到下周三，屆時北部低溫將跌至16到18度。

不斷更新／鳳凰颱風來襲…高雄、台南也宣布了！13日停班課看過來

鳳凰颱風今（12）日持續影響台灣，全台多地風雨明顯。根據中央氣象署最新資料，鳳凰中心目前正以每小時23轉43公里速度，向東北方向進行移動...

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署指出，預計未來1至2小時之內，颱風就會從屏東、鵝鑾鼻一帶登陸，因路徑偏南、距離縮短，將快速通...

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

氣象粉專「觀氣象看天氣」下午指出，鳳凰颱風(或熱低)已來到恆春近海約80公里處，即將在未來2-3小時登陸，目前近中心風速...

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

影／鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖 約700平方米溢流路面

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續兩天降豪大雨，中正區調和街路面有黃泥積水，山上出現疑似堰塞湖，因大雨累積水...

鳳凰颱風撲台 首都馳援宜蘭…蔣萬安、李四川、張溫德全打電話給他

鳳凰颱風撲台，暴雨造成宜蘭縣多處淹水，蘇澳地區不少道路更成汪洋，粗估住宅進水受災戶逾3200戶。宜蘭女婿的台北市長蔣萬安...

