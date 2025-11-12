雨彈襲宜蘭…三星蔥農恐面臨災損 卓榮泰：盡快補助

快訊

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰（左二）今下午赴三星鄉視察青蔥災損。圖／行政院提供
鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，宜蘭縣昨日雨勢驚人，今天各地放晴好天氣，三星蔥農恐得面臨災損。行政院長卓榮泰今下午赴三星鄉視察青蔥災損，談及天災不是農民、政府所願意，農業部已在各地查訪，希望能盡快補助農民。

青蔥是宜蘭縣極具代表性的特色農作物，全縣種植面積約42.51公頃，三星鄉就占了27.96公頃。三星蔥以其蔥白長、質地細嫩、纖維少、味道清甜而聞名。

卓榮泰視察三星青蔥災損時表示，「這個天災，當然不是你所願意的，也不是我們所願意的。你的損失很大，國人要忍耐比較久的時間，才吃得到好吃的三星蔥。」

卓榮泰說，今天一路上一直跟農業部長陳駿季詢問豬價、三星蔥價，政府希望能夠穩定，但他看這狀況大概會有一段時間，國人還必須要忍受。他提及蔥農的損害一定很大，只能用農業部所提出3萬至2萬元補助，但關於現金補助地區，陳部長說已經開始在各地據實地查訪，能夠盡快訂定，查核過程也希望宜蘭縣政府共同努力。

他指出，農業部過去針對不同受損狀況，及時提出包含溫室等各種應有因應措施，例如嘉義，颱風補助額度從5成提高至8成，這未來也是政府對於農民一種直接的協助，也是應該做，他請農業部盡快作業。

卓榮泰提及，未來排水功能要如何來強化，除了蘇澳分洪道，內水要排水部分也要看如何強化。

另外，卓榮泰提到要提高防災意識，提高過程中，需要農業部就技術、設備等各種協助，「因為提高一分的防災意識，可能讓我們減輕很多分的災後損失」，過去在經驗都會善加檢討，希望給農民直接協助。

卓榮泰強調，希望各種補助要快速到位，各種災後復原也要迅速到位。防災的韌性意識要再度強化，但是很多不是農民自己可以做到，政府可以從技術、資金等各種方面來協助，政府查核後，會盡速地讓它能夠恢復正常運作。

宜蘭縣政府農業處表示，目前正值青蔥的採收期，預計可採收至明年4月。但這幾天受颱風影響，豪大雨可能造成根部腐爛、植株倒伏，過多的水分會導致蔥的味道變淡，潮溼的天氣更有利於病蟲害滋生，均會影響青蔥的收成及品質。

鳳凰颱風 農業部 卓榮泰 東北季風 陳駿季 宜蘭
