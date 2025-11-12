颱風鳳凰影響 桃園機場7架次航班轉降

機場公司今天表示，受到颱風鳳凰影響，截至下午3時，因天候因素轉降航班共7架次。因桃機目前仍維持強風警報，提醒旅客及接機親友出發前預先與航空公司確認班機最新動態。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，桃園機場受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴效應影響，截至下午3時，因天候因素轉降航班共有7架次，其中1架貨機為全日空NH8441班機返回關西。

機場公司說，另外6架客機，包括長榮航空BR109班機轉降松山；中國南方航空CZ3087班機轉降浦東，預計今天返回桃機；香港快運航空UO110班機轉降那霸，預計今天返回桃機；中華航空CI113班機轉降松山，預計今天返回桃機；澳門航空NX612班機返回澳門；中國南方航空CZ3097班機轉降溫州。

機場公司指出，由於桃園機場目前仍維持強風警報，提醒旅客及接機親友出發前預先與航空公司確認班機最新動態，也可透過桃園機場官網查詢航班最新資訊及異動情形。