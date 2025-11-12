快訊

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

推動手套生肖紀念套幣 前央行發行局長鍾光新辭世享耆壽93歲

颱風鳳凰影響 桃園機場7架次航班轉降

中央社／ 桃園機場12日電
機場公司今天表示，受到颱風鳳凰影響，截至下午3時，因天候因素轉降航班共7架次。桃園機場示意圖。聯合報系資料照
機場公司今天表示，受到颱風鳳凰影響，截至下午3時，因天候因素轉降航班共7架次。桃園機場示意圖。聯合報系資料照

機場公司今天表示，受到颱風鳳凰影響，截至下午3時，因天候因素轉降航班共7架次。因桃機目前仍維持強風警報，提醒旅客及接機親友出發前預先與航空公司確認班機最新動態。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，桃園機場受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴效應影響，截至下午3時，因天候因素轉降航班共有7架次，其中1架貨機為全日空NH8441班機返回關西。

機場公司說，另外6架客機，包括長榮航空BR109班機轉降松山；中國南方航空CZ3087班機轉降浦東，預計今天返回桃機；香港快運航空UO110班機轉降那霸，預計今天返回桃機；中華航空CI113班機轉降松山，預計今天返回桃機；澳門航空NX612班機返回澳門；中國南方航空CZ3097班機轉降溫州。

機場公司指出，由於桃園機場目前仍維持強風警報，提醒旅客及接機親友出發前預先與航空公司確認班機最新動態，也可透過桃園機場官網查詢航班最新資訊及異動情形。

鳳凰颱風 桃園機場 長榮 華航
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台澎航線11月13日增加3航班 疏運滯留澎湖旅客

民眾黨各地黨部防災士投入救災 將舉辦論壇探討跨部門救災

颱風鳳凰襲台 陳其邁視察永安北溝排水確保順暢

台中慈濟醫院推颱風員工托育服務 醫護上班無煩惱

相關新聞

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

估今晚恆春登陸！鳳凰颱風輕颱下限持續減弱 一周溫度、降雨趨勢曝光

鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰...

馬太鞍溪暴漲水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

鳳凰颱風與東北季風共伴效應持續降雨，花蓮馬太鞍溪暴漲後漫淹至萬榮鄉明利村與台9線，水勢遲未退去。水利署長林元鵬今赴現場會...

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

昨晚宜蘭蘇澳地區因豪雨大淹水，讓當地居民又想到民國99年的梅姬颱風，造成38死96傷的慘劇，隔年經濟部水利署比照員山子分...

預測鳳凰颱風放假不必「大氣」賭雞排？氣象署正研發秘密武器

2025/11/11編按更新：中央氣象署已於週二（11日）清晨5點半，針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。然而在昨日（10日），一名網友在在臉書粉專「黑特帝大」貼文，以「賭上大氣系的招牌」為題，斷言從本

家園又淹了…雨彈猛炸蘇澳不是第一次 居民嘆：人要倒楣還2次

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，蘇澳鎮多處街道瞬間淹水成汪洋。重災區中山路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。