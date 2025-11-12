快訊

台澎航線11月13日增加3航班 疏運滯留澎湖旅客

中央社／ 澎湖縣12日電
受到颱風鳳凰影響，台澎空中交通今天全部取消，為疏運滯留澎湖旅客，立榮和華信2家航空公司13日除正常航班外，將增加3航班疏運，並視候補情況隨時爭取運能。聯合報系資料照
受到颱風鳳凰影響，台澎空中交通今天全部取消，為疏運滯留澎湖旅客，立榮華信2家航空公司13日除正常航班外，將增加3航班疏運，並視候補情況隨時爭取運能。

澎湖縣政府表示，因應受颱風鳳凰影響疏運鄉親及旅客，13日立榮將加開台北、高雄航線各2航班；華信則加飛台北1航班，有需要民眾可直接向航空公司訂位。

澎湖航空站表示，台澎航線空中交通13日共提供38航班，其中澎湖往台北11班次、澎湖往台中9班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄14班次，其中包括有3航班是經民航局協調航空公司所增加之運能，提供2660座位數。

澎湖航空站表示，澎湖地區因受到颱風影響，台澎航線12日下午取消所有航班取消所有航班，影響訂位旅客共有1441人，經查目前除澎湖往高雄、台中及台南航線部分航班有零星空位，其餘航線皆訂位客滿，將持續觀察13日疏運情形，倘若有大量候補旅客，將適時爭取民航局協調航空公司增加運能。

鳳凰颱風 澎湖縣 航空公司 華信 立榮
