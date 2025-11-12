蘇澳水患災損嚴重 鎮長向卓揆爭取「從優從寬從速」補助

快訊

聯合報／ 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳水患災損嚴重，蘇澳鎮長李明哲當面向行政院長卓榮泰爭取從優、從寬、從速補助。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳水患災損嚴重，蘇澳鎮長李明哲當面向行政院長卓榮泰爭取從優、從寬、從速補助。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭蘇澳鎮昨晚豪雨成災，居民對於在15年內遭受兩次相同的水患感到難以接受，蘇澳鎮長李明哲今天當著行政院卓榮泰面前，建請中央政府考慮對災民補助時應當以從優、從寬、從速的方式辦理，特別考量到這次再度受災的民眾。

行政院長卓榮泰下午率政委季連成陳金德、經濟部次長賴建信到蘇澳鎮勘災。鎮長李明哲表示，感謝國軍及縣政府協助，尤其很多國軍等單位都來幫忙協助救災復原，公所每天要負責20萬元便當費用支出，目前預備金剩下200萬元，希望可獲得協助。

李明哲說，昨晚國軍冒險派AAV7突擊車來救人，由於淹水且視線不良，軍車不小心壓毀兩輛民眾的車輛，這部分損失也希望中央幫忙；目前清除復原機具也不足，盼獲得外地援助。

行政院長卓榮泰表示，壓壞的兩部車子不用擔心，請軍方安心把工作做好，後勤的事情由中央處理，這次救災請經濟部次長賴建信來協調，由中央應變指揮中心會協助地方處理大型機具問題；其次地方下水道工程一定要保持正常順暢狀況，他一路上看過來很辛苦，很多商家及住家不僅泥濘不堪，根本是不堪使用。

他說，對於農損的部分，過去有經過很多次颱風我累積很多對住家、商家及農戶的各種補助，中央都會盡快做到，快速到位。

卓榮泰強調，復原補助的過程中最重要是補助對象名單，需要地方政府盡速調查，補助才能快速到達，中央會統籌預算來做，如果還有些需要現在還沒有發生的沒有看到或者還沒有整合的部分，隨時跟中央應變揮中心保持聯繫，全力支持，地方中央一起加油，「這個災情比起其他地方看起來，更有信心更快的時間讓它恢復正常」。

宜蘭蘇澳鎮豪雨成災，居民對於在15年內遭受兩次相同的水患感到難以接受，鎮長李明哲爭取從優從寬從速補助災民，並協助支援災後復原機具，行政院長卓榮泰允諾全力協助。記者戴永華／攝影
宜蘭蘇澳鎮豪雨成災，居民對於在15年內遭受兩次相同的水患感到難以接受，鎮長李明哲爭取從優從寬從速補助災民，並協助支援災後復原機具，行政院長卓榮泰允諾全力協助。記者戴永華／攝影
宜蘭蘇澳鎮豪雨成災，居民對於在15年內遭受兩次相同的水患感到難以接受，鎮長李明哲爭取從優從寬從速補助災民，並協助支援災後復原機具，行政院長卓榮泰允諾全力協助。記者戴永華／攝影
宜蘭蘇澳鎮豪雨成災，居民對於在15年內遭受兩次相同的水患感到難以接受，鎮長李明哲爭取從優從寬從速補助災民，並協助支援災後復原機具，行政院長卓榮泰允諾全力協助。記者戴永華／攝影
行政院長卓榮泰到蘇澳鎮勘災，慰問受災戶。記者戴永華／攝影
行政院長卓榮泰到蘇澳鎮勘災，慰問受災戶。記者戴永華／攝影
出動救災水車大隊噴灑，清除街道淤泥。記者戴永華／攝影
出動救災水車大隊噴灑，清除街道淤泥。記者戴永華／攝影

