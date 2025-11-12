全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

氣象粉專「觀氣象看天氣」下午指出，鳳凰颱風(或熱低)已來到恆春近海約80公里處，即將在未來2-3小時登陸，目前近中心風速已降到18m/s，離降格熱帶低壓僅剩一步之遙。

中央氣象署指出，鳳凰颱風下午16時的中心位置在鵝鑾鼻的西方約80公里之處，以每小時23轉43公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒18公尺，為輕颱下限。

「觀氣象看天氣」指出，預估隨著鳳凰登陸及通過後，雨區也會有所改變，今晚起全台都有降雨機會，其中以登陸點附近及苗栗以北(特別是迎風面山區)降雨會比較明顯，而隨著鳳凰通過，周四(13日)東北季風增強與熱帶低壓加成下，嘉義以北沿海依舊有強陣風(約8-9級)、台南及高雄沿海約7-8級，而北部地區也會有一波陣風(約7-8級、東北角9-10級)增強的過程，並且依舊有比較明顯的降雨，至於中南部及花東的降雨則會有所趨緩。